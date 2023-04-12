عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

موجة أمطار كاسحة.. حالة الطقس الآن وتحذير لسكان هذه المناطق

أمطار
أمطار

يشهد عدد كبير من محافظات الجمهورية، موجة من الاضطرابات والتقلبات في الشديدة حالة الطقس والتي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة خاصة على محافظتي القاهرة والجيزة والتي لم تتوقف لمدة ساعتين، الأمر الذي حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية مسبقا.

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار الأجواء الممطرة على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد.

تقلبات جوية 

أمطار غزيرة تسقط على الجيزة

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مصحوبة بتساقط لحبات البرد كما تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

txt

محافظ الإسكندرية: تواجد ميداني لجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع حالة الطقس غير المستقرة

txt

رفع حالة الطوارئ في بورسعيد للتعامل السريع مع موجة الطقس غير المستقرة

وكشفت خرائط الطقس عن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ونشاط الرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر مما يؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية عدم استقرار حالة الطقس إلى تأثر شمال الجمهورية بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا مصاحب له منخفض جوي آخر على سطح الأرض جهة الشرق، حيث يجلب كتلة هوائية باردة ورطبة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند النزول إلى الشارع حرصا على سلامتهم، كما نصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل نظرًا لانخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من التقلبات السريعة في حالة الطقس خلال فصل الربيع مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بصورة يومية.

صورة من القمار الصناعية 

اليوم ذروة انخفاض درجات الحرارة 

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، وحتى عيد الفطر المبارك، موضحة أن الفترة الحالية معروفة بالتقلبات الجوية.

وقالت "غانم"، إن هناك أمطار تصل إلى حد السيول في شبه جزيرة سيناء، كما أن بعض مناطق الجمهورية شهدت أمطار من خفيفة إلى متوسطة بسبب كتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط وأوروبا.

وأكدت "غانم"، أن ذروة انخفاض درجات الحرارة تكون اليوم عندما تسجل 21 درجة ما يعني عودة الشتاء من جديد، موضحة أن الذروة في محافظات الوجه البحري ومطروح التي تشهد أمطار غزيرة.

txt

انخفاض ملحوظ.. حالة الطقس ودرجات المتوقعة اليوم الأربعاء

txt

السعودية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. والدفاع المدني يناشد المواطنين

وأشارت إلى أن الأمطار تتقدم نحو الإسماعيلية وهناك أمطار حالية على القاهرة والجيزة ولكنها خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية في بعض المناطق، مضيفه: "الأمطار تستمر إلى جانب الرياح التي تزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة".

وأضافت أن الطقس غير مستقر فيما تنشط الرياح بسرعة من 30 إلى 45 كيلو متر فى الساعة، ما يعطى شعور ببرودة الطقس، وأكدت أن الطقس بارد فى الصباح الباكر والليل ومائل للدفء فى ساعات النهار، ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة بمجرد غروب الشمس. 

وحذرت من ارتداء الملابس الصيفية في الفترة الحالية، حيث يجب ارتداء ملابس خريفية مكونة من قطعتين نهارًا على أن يكون هناك جاكيت في حوذه الأشخاص خلال فترات الليل عند الخروج من المنزل.

الدكتورة منار غانم،

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

ونعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على عدد من المحافظات والتي جاءت كالتالي:

  • القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
  • الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة.
  • مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.
  • سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.
  • قنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
  • أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

الجدير بالذكر، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من الجمعة المقبل 14 أبريل، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل مع يوم الجمعة العظمى على القاهرة على سبيل المثال 25 درجة.

بيان الأرصاد الجوية 
الطقس حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأربعاء طقس الأربعاء الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

تصل لحد السيول.. تحذيرات عاجلة من تغير المناخ بشأن حالة الطقس

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

رجل حامل| حالة طبية نادرة تضع أردنيا فى موقف حرج

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

ريهام عبدالغفور تطلق سهامها: معنديش مشكلة في أدوار الإغراء.. برفض الشغل مع ابني.. ونور الشريف شافني فاشلة

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية: تواجد ميداني لجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع حالة الطقس غير المستقرة

رفع حالة الطوارئ في بورسعيد للتعامل السريع مع موجة الطقس غير المستقرة

الشتا رجع.. ننشر خريطة الأمطار اليوم بمختلف المحافظات وعودة البرودة| الطقس

بسبب الطقس السيئ.. تعرف على موقف العملية التعليمية بمدارس القليوبية

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس هاتفيا بعيد القيامة المجيد

شاهد.. عمال ورش كوم أبو راضي يعيدون تأهيل عربات السكك الحديدية

تنبيه من الصحة قبل شم النسيم.. الرنجة والفسيخ أسماك تهدد سلامتك

الأردن.. توقيف متسلل وإحباط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

نداء عاجل من القنصلية المصرية في الكويت لرعاياها

الإعدام للمقاول قاتل سيدتي كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 علامات في البول | تحذير بسبب سرطان المثانة

أسماك مملحة فاسدة في الجيزة.. علامات تكشف الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك

شاهد.. عجوز تمشي على الماء والهنود يعبدونها| إيه القصة؟

إطلالة غريبة.. مايان السيد تثير الجدل بفيديو جديد

فيديو

من النهارده مفيش إدمان.. ريما عبدالله تسخر من شيرين.. ومدير أعمالها يرد بقوة

فرض وإحنا في اختبار صعب.. جويرية حمدي تعلن ارتداء الحجاب في رمضان

بعد تسجيل أول وفاة بـ إنفلونزا الطيور| تعرف على أعراض الإصابة بالفيروس.. فيديو

هتموت في الحال بسبب التصوير.. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ