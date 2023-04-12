موجة أمطار كاسحة.. حالة الطقس الآن وتحذير لسكان هذه المناطق

يشهد عدد كبير من محافظات الجمهورية، موجة من الاضطرابات والتقلبات في الشديدة حالة الطقس والتي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة خاصة على محافظتي القاهرة والجيزة والتي لم تتوقف لمدة ساعتين، الأمر الذي حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية مسبقا.

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار الأجواء الممطرة على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد.

تقلبات جوية

أمطار غزيرة تسقط على الجيزة

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مصحوبة بتساقط لحبات البرد كما تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

وكشفت خرائط الطقس عن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ونشاط الرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر مما يؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية عدم استقرار حالة الطقس إلى تأثر شمال الجمهورية بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا مصاحب له منخفض جوي آخر على سطح الأرض جهة الشرق، حيث يجلب كتلة هوائية باردة ورطبة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند النزول إلى الشارع حرصا على سلامتهم، كما نصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل نظرًا لانخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من التقلبات السريعة في حالة الطقس خلال فصل الربيع مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بصورة يومية.

صورة من القمار الصناعية

اليوم ذروة انخفاض درجات الحرارة

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، وحتى عيد الفطر المبارك، موضحة أن الفترة الحالية معروفة بالتقلبات الجوية.

وقالت "غانم"، إن هناك أمطار تصل إلى حد السيول في شبه جزيرة سيناء، كما أن بعض مناطق الجمهورية شهدت أمطار من خفيفة إلى متوسطة بسبب كتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط وأوروبا.

وأكدت "غانم"، أن ذروة انخفاض درجات الحرارة تكون اليوم عندما تسجل 21 درجة ما يعني عودة الشتاء من جديد، موضحة أن الذروة في محافظات الوجه البحري ومطروح التي تشهد أمطار غزيرة.

وأشارت إلى أن الأمطار تتقدم نحو الإسماعيلية وهناك أمطار حالية على القاهرة والجيزة ولكنها خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية في بعض المناطق، مضيفه: "الأمطار تستمر إلى جانب الرياح التي تزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة".

وأضافت أن الطقس غير مستقر فيما تنشط الرياح بسرعة من 30 إلى 45 كيلو متر فى الساعة، ما يعطى شعور ببرودة الطقس، وأكدت أن الطقس بارد فى الصباح الباكر والليل ومائل للدفء فى ساعات النهار، ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة بمجرد غروب الشمس.

وحذرت من ارتداء الملابس الصيفية في الفترة الحالية، حيث يجب ارتداء ملابس خريفية مكونة من قطعتين نهارًا على أن يكون هناك جاكيت في حوذه الأشخاص خلال فترات الليل عند الخروج من المنزل.

الدكتورة منار غانم،

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

ونعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على عدد من المحافظات والتي جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

العظمى 20 والصغرى 12 درجة. مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

الجدير بالذكر، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من الجمعة المقبل 14 أبريل، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل مع يوم الجمعة العظمى على القاهرة على سبيل المثال 25 درجة.