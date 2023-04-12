يستخدم مواد مشكوك في سلامتها.. ضبط مصنع مواد غذائية مخالف غربي الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، حملة مكبرة، على مصانع الصناعات الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة مسحوق مشروبات العصائر واعادة تدوير و استخدام الغير صالح منها بمدينه برج العرب.

وتم ضبط والتحفظ على ٦٠ جوال بلاستيك غير مدون عليه أي بيانات بداخل كل جوال ١٠٠ عبوة مسحوق عصائر نكهات مختلفه متحجرة و مشكوك في سلامتها بغرض اعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى بإجمالي كمية قدرها ٦٠٠٠ عبوة.

كما تم ضبط ٣٠ جوال بلاستيك بداخلها مسحوق عصائر بنكهة النعناع مستورد متحجرة و مشكوك في سلامتها زنه الجوال الواحد ٢٥ كجم باجمالي كمية قدرها ٧٥٠ كجم، و١٠ أجولة بلاستيك غير مدون عليه أي بيانات بداخلها مسحوق عصائر بنكهة الرمان مشكوك في سلامتها ومتحجرة زنة الواحد ٥٠ كجم بإجمالي كمية قدرها ٥٠٠ كجم بغرض اعادها تدوبرها وتصنيعها مرة اخري.

كما تم ضبط ٢٠٠ كرتونة مسحوق عصائر نكهات مختلفة بداخل كل كرتونة ٤٨ عبوة زنة العبوة ٢٠٠ جم باجمالى ٩٦٠٠ عبوة متحجرة تمام ومشكوك في صلاحيتها وسلامتها بغرض اعادها تدوبرها وتصنيعها مرة أخرى.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

يأتي هذا وفقًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع الصناعات الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.