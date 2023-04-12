الأمانة الفنية للحوار الوطني: الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية 2024

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن دستور عام 2014 أنشأ هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي المسئولة عن إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمحلية.

وقال محمود فوزي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه خلال عام 2024، الهيئة الوطنية للانتخابات، تتولى ادارة عملية الانتخابات بكافة أنواعها، وستستعين بالهيئات القضائية.

كافة الإنتخابات بأنواعها

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية بعد 17 يناير 2024، وسيصل إلى كافة الانتخابات بأنواعها وليس الانتخابات الرئاسية فقط.