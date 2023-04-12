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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يدعم جهود الخارجية المصرية في الحفاظ على مياه النيل

صدى البلد

يعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، دعم ومساندة جهود الدولة ممثلة في وزارة الخارجية المصرية في استمرار مساعي الحوار للحفاظ على مياه النيل، وفي مواجهة المحاولات الإثيوبية للتأثير على حصة مصر من النهر من خلال سد النهضة.

واضاف الحزب:" إن حرص وزارة الخارجية في الرد على المزاعم الإثيوبية والاتهامات المغلوطة بأن مصر تسعى لتسيس القضية، يؤكد انتهاج مصر كل الطرق المشروعة للتفاوض، والحفاظ على حق مصر في الحفاظ على أمنها المائي".

وتابع:" ما تقوم به إثيوبيا من ادعاءات ضد مصر في ملف سد النهضة، واستمرار عمليات الملء يؤكد تجاهلها التام والصريح للالتزامات الدولية، وعدم الحرص في الحفاظ على حقوق دولتي المصب".

واعلن الحزب الوقوف إلى جانب الدولة وكافة مؤسساتها في اتخاذ كافة المسالك القانونية للحفاظ على أمن مصر المائي وعدم المساس بحصتها من نهر النيل.

كما يؤيد الحزب جهود القيادة السياسية واتصالاتها المستمرة مع كافة الشركاء الدوليين في هذا الشأن، وهو ما يثبت التزامنا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تدعم عمليات التنمية دون التأثير على أي حق من حقوق دول حوض النيل.

ملف سد النهضة الخارجية المصرية سد النهضة القيادة السياسية وزارة الخارجية

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