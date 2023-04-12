بعد وفاة مدير البنك بالشيخ زايد.. كلب يفترس محاسبًا وشقيقته في العجوزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز متهم مالك كلب عقر موظفا وشقيقته بالعجوزة 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بالتسبب خطأ فى إصابة جيرانه المجنى عليهم بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم.

كما قررت النيابة التحفظ على الكلب المتسبب في الحادث وعرضه على مديرية الطب البيطرى بالجيزة لفحصه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أصيب محاسب ومدرسة بإصابات خطيرة نتيجة عقر «كلب» جارهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي المصل والعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد هانى شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد بحضور «شريف، ح» مصاب 55 سنة، مقيم شارع التعمير بدائرة القسم مصاب بجرح وتهتك بالقدم، و«هبه الله، ح» 40 سنة، شقيقة الأول مصابة بقطع أصابع الإبهام وخدوش ومقيمة بذات العنوان، إلى القسم وقيامهم بعمل محضر ضد «محمد، ف» 37 سنة محاسب، ومقيم بذات العنوان، بتضررهم من قيام الكلب الخاص به بالتعدي عليهما، وإحداث إصابتهما حال دخولهما لحديقة العقار.

وألقى القبض على صاحب الكلب، وبمواجهته أمام المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة اعترف بملكيته للكلب مرتكب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.