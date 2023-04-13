مخالفة.. إزالة لافتة تهنئة جعفر العمدة بالبراءة من شوارع المنوفية.. صور

قامت رئاسة مركز مدينة اشمون في محافظة المنوفية بإزالة لافتة تهنئة جعفر العمدة بالبراءة تأثرا بأحداث مسلسل جعفر العمدة من ميدان مدينة اشمون.

جاء ذلك خلال حملة لإزالة الاشغالات واللافتات المخالفة ضمن حملة مسائية لمجلس ومدينة أشمون.

وقال خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون ، أنه تم إزالة اللافتة ضمن حملة لإزالة الاشغالات والاعلانات المخالفة في شوارع المدينة، موضحا أن اللافتة مخالفة وتم إزالتها.

وفوجئ الأهالي بمدينة أشمون في محافظة المنوفية بقيام أحد المواطنين بتعليق لافتة في أكبر ميادين المدينة تأثرا بمسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان وخروجه من السجن ضمن أحداث المسلسل.

وقام مواطن يدعى مصطفي جعفر بتعليق لافتة " الف مليون مبروك البراءة للمعلم جعفر العمدة" كما قام بتوزيع عصير جوافة باللبن علي المواطنين.

وقال الشاب مصطفى جعفر ، إنه متأثر بمسلسل جعفر العمدة وإنه فرح بعد خروج المعلم جعفر العمدة من السجن ضمن أحداث المسلسل، قائلا " فاضل بقا نجيب حق عائلة جعفر من عائلة شوقي فتح الله".

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وأوضح أنه نزل للاحتفال مع أصدقائه حيث إنه يمتلك محلا لتأجير السيارات والجميع يعرفه بالمدينة وأن ما حدث تأثر بالمسلسل وأحداثه قائلا " كل ما الحلقة تخلص بنقعد نصقف للمخرج محمد سامي ومحمد رمضان على العظمة اللي بيعملوها".

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الأحداث المثيرة والمهمة.

خرج جعفر العمدة من السجن ولكنه لم يفعل أي شيء مع عائلة فتح الله لأنه يريد أن يعلم مكان ابنه اولا حيث طلب الصلح معهم.

فيما شهدت الحلقة مقابلة بلال شامة ودلال، حيث طلب منها عشرة مليون جنيه لكي يخبرها بمكان الولد وعدم إخبار جعفر بذلك ، ووافقت ايمان العاصي على ذلك ولكنها تدبر قتله علي يد أحد رجالها.

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

إزالة لافتة جعفر العمدة من ميدان اشمون

إزالة لافتة جعفر العمدة من ميدان اشمون

إزالة لافتة جعفر العمدة من ميدان اشمون

إزالة لافتة جعفر العمدة من ميدان اشمون

إزالة لافتة جعفر العمدة من ميدان اشمون