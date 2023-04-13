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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

صدى البلد

قال المركز السعودي للأرصاد، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط للبرد.

وأشار المركز  في تقريره إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من غدًا الجمعة حتى الثلاثاء المقبل على مناطق عسير “أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب،البرك”، والباحة “الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد”، وجازان “جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، بيش، هروب، صبيا، أبوعريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان”.

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كما تستمر الأمطار على مكة المكرمة “الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم، الليث، القنفذة”، ونجران “نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة"، والمدينة المنورة "المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر، العلا”.

كما تستمر الأمطار على مناطق القصيم “بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة”.

وتستمر الأمطار على الرياض “الرياض العاصمة، الدرعية، رماح، الخرج، المزاحمية، الأفلاج، وادي الدواسر، القويعية، السليل، المجمعة، الزلفي، ثادق، شقراء، الزلفي، ضرما، الغاط، عفيف، الدوادمي، ضرما، حريملاء”، والشرقية “حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، قرية العليا”، وحائل “حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة”.

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