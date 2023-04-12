بشرى للمعتمرات.. السعودية تستعد لاستقبال الزائرات في العشر الأواخر من رمضان

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الأربعاء، استعداداتها لاستقبال الزائرات والمصليات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفق خطة تتسم بالدقة والتكامل لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتضمنت الاستعدادات تهيئة المصليات النسائية والساحات والمرافق التابعة لها من خلال تذليل كافة العقبات لتنظيم وضبط المسارات بهدف ضمان انسيابية حركة الحشود البشرية.

وذلك بالإضافة إلي خدمة كبار السن وذوي الإعاقة وخدمات التنقل، بالإضافة إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية بمواصلةً إقامة الدروس العلمية والمحاضرات الدينية في رحاب المسجد النبوي .



وحرصت رئاسة المسجد النبوي على تكثيف جهودها لخدمة المعتكفات القادمات لإحياء سنة الاعتكاف داخل أروقة المسجد النبوي وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بتهيئة المواقع المخصصة لهن وتزويدهن بما يحتجن من خدمات تعينهن على أداء عبادتهن بكل يسر وسهولة وسط أجواء تعبدية وروحانية.