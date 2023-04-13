عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل.. السعودية تستأنف الرحلات الجوية والخدمات القنصلية مع سوريا

السعودية تستأنف الخدمات
السعودية تستأنف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية مع سوريا

أعلنت السعودية وسوريا بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، بحسب ما ذكر التلفزيون السعودي الرسمي.

وفي ختام زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى السعودية، صدر بيانٌ مشترك بين البلدين، ذكر أنّ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره السوري بحثا الخطوات اللازمة للإسهام في عودة سوريا إلى محيطها العربي واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.

وبحسب البيان، تؤكد السعودية وسوريا أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، كما تؤكدان ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها.

وشدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره السوري على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

واتفقت السعودية وسوريا على أهمية حل الصعوبات الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، وفق البيان.

واليوم، زار المقداد، السعودية بعد دعوة من نظيره السعودي، لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وتعدّ الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى السعودية منذ أكثر من 12 عاماً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

آخر أيام الموجة.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار في المحافظات

ترشيحاتنا

تعليق الدراسة في السعودية بسبب موجة الطقس السيء

ترامب وأبناؤه الثلاثة يواجهون تهم الاحتيال

8 غيابات في الزمالك أمام حرس الحدود

ننشر جدول امتحان نهاية العام الدراسي 2022-2023 للصف الأول الثانوي العام بالمنيا

اكتشاف يتحدى كل القوانين.. جسم غريب أكثر إضاءة من الشمس 10 ملايين مرة

إعلان عاجل.. السعودية تستأنف الرحلات الجوية والخدمات القنصلية مع سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقلب حماة أمريكية في زوجة ابنها يوم الزفاف يثير غضبا.. ماذا فعلت؟

نشرة المرأة والصحة..الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ .. احذر تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

شاهد.. حيلة جديدة يستخدمها سارقو البيوت يكشفها فيديو من بريطانيا

أهمها رقم 1.. 5 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بمرض خطير

فيديو

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

محمد رمضان يكشف حقيقة خناقة زوجات جعفر العمدة في الكواليس

كريستيانو لابس حلق.. محمد رمضان يرد على انتقادات فيلم هارلي

مش بيفرق معايا مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني.. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ