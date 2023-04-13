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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة لطلاب جامعة الإسكندرية

صدى البلد

على مدار يومين؛ عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل لطلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حول سياسات المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية.
 
جاءت الورشة تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجامعة الإسكندرية، وفي إطار مجموعة ورش العمل التي يقوم بها الجهاز بغرض تدريب طلاب الجامعات وإعداد الكوادر البشرية المُدربة والمؤهلة في هذا المجال، مما يسهم في نشر ثقافة المنافسة.
 
وخلال ورشة العمل تم تعريف الطلاب على الجهاز واختصاصاته التي نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، والرقابة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب اطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية.
 
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية (2021-2025)، والتي تتضمن أحد أهدافها نشر ثقافة المنافسة بين العديد من الفئات، ومن بينها فئة المجتمع الأكاديمي، وذلك بهدف دعم الأبحاث والحياة الأكاديمية فيما يتعلق بحماية المنافسة لدعم سوق العمل من خلال إعداد كوادر بشرية مدربة وخلق جيل جديد مؤهل وعلى دراية بسياسات وآليات حماية المنافسة، وتنفيذًا لذلك تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة والتي تهدف بالأساس إلى تدريب الطلاب، بجانب نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة والذي يعقده سنويًّا وتتاح فيه الفرصة لكافة طلاب كليات الحقوق والاقتصاد بمختلف الجامعات المصرية للالتحاق به، حيث تم عقد إحدى عشرة دورة للنموذج، وسوف يتم الإعلان عن الدورة الثانية عشرة خلال الفترة المقبلة، وعلى المستوى العربي فقد تم عقد الدورة الأولى من نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية لتدريب الطلاب من مختلف الدول العربية، وذلك تحت مظلة شبكة المنافسة العربية التي تترأسها مصر على مدار عامين.

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