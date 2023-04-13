مي كساب: هغني "أنسى الوجع" في آخر حلقات "جعفر العمدة"

كشفت الفنانة مي كساب، عن تجربة غنائية ستقدمها في الحلقات الختامية من مسلسل "جعفر العمدة"، قائلة: " هغني أغنية "أنسى الوجع" في الحلقة 28 من المسلسل".

وأوضح "كساب"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إطلاقها لفظ "سخطه" على الفنان أحمد داش في مسلسل "جعفر العمدة" كان بشكل عفوي والمخرج وافق عليها.

إحساس غريب

ونوهت بأنها شعرت بإحساس غريب تجاه أحمد داش، ولم ترفض أن تكون أما له في هذا المسلسل، حيث إنها كانت أم منذ 7 سنوات في عمل ما.

ونوهت بأن المخرج محمد سامي أعادها مرة أخرى في مسلسل "جعفر العمدة"، مشددة على أن الجمهور عرفها بشكل كبير من هذا المسلسل.