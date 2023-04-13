بيان عاجل من السعودية بشأن عودة العلاقات بين البحرين وقطر

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، والتي أعلن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية البحرينية الثاني، في العاصمة السعودية الرياض.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، أن هذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.

وتقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م، وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.

وجاء ذلك بعد عقد لجنة المتابعة البحرينية القطرية اجتماعها الثاني، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.