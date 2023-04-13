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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي كساب: موافقة على الظهور في برنامج مقالب رامز جلال

صدى البلد

أكدت الفنانة مي كساب، أنها تتعامل مع رامز جلال بإزدواجية، مشددة على أنها تحب إيفاهاته وتضحك عليها كثيرًا، كما أن أولادها يحبونه جدًا.

وأضافت "كساب"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تلوم عليه هزاره الثقيل مع أصحابه وأصدقاءه في المجال الفني، مضيفة: "لا أحب أن أكون في الموقف حتى لو الفلوس".


عدم التنمر


وأشارت إلى أنها من محبي رامز جلال وتوافق أن تكون معه في برنامجه، مضيفة: "أوافق على الظهور معه.. ويكون ليا شروط بعدم التنمر وعدم تجاوز الأمور عليها"، كما أنها لا تحب أن تكون تعرف المقلب قبل حدوثه، حتى يكون رد الفعل تلقائي معه.

مي كساب الفنانة مى كساب التنمر مجال الفن مقالب رامز جلال

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