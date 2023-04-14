تاريخ صلاحيتها انتهى.. WhatsApp يتوقف عن العمل مع هذه الأجهزة

أعلنت إدارة "واتس آب" WhatsApp ، أنها ستوقف عمل التطبيق على 49 جهاز موبايل من الإصدارات القديمة التي أصبحت متقادمة، وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر القادم ، لن يعمل تطبيق المراسلة على هذه الأجهزة.
وفقا لتقرير موقع gizchina يقوم تطبيق واتساب WhatsApp بإصدار تحديثات مستمرة، خلال أشهر معدودة نجد أن التطبيق أصبح به مميزات جديدة وهو من أكثر التطبيقات ليس فقط في عدد المستخدمين والشهرة بل أيضا في عملية التطوير المستمرة، وفي بعض الأحيان لا تستطيع الهواتف القديمة مواكبة هذه التطورات.
على سبيل المثال ، على أجهزة آيفون iPhone التي تعمل بنظام “آي أو إس” iOS 10 و iOS 11 ، توقف تطبيق المراسلة عن العمل معها في 24 أكتوبر الماضي لأنه لا يتوافق مع هذه الأنظمة القديمة في العمل.
كل الهواتف التي ستفقد دعم تطبيق واتساب من طرازات عفا عليها الزمن وقديمة جدا، غالبا المشتري يجدد هاتفه كل فترة، ولكن إذا كان تطبيقك مدرجًا في القائمة ، فلن يكون WhatsApp متاحًا بدءًا من 31 ديسمبر.
قائمة الهواتف الذكية التي لن تكون قادرة بعد الآن على استخدام "واتس آب"
iPhone 5
iPhone 5c
Archos 53 Platinum
Grand S Flex ZTE
Grand X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1
Quad XL
Lenovo A820
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
Memo ZTE V956
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
Sony Xperia Arc S
Sony Xperia miro
Sony Xperia Neo L
Wiko Cink Five
Wiko Darknight ZT