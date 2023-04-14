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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تاريخ صلاحيتها انتهى.. WhatsApp يتوقف عن العمل مع هذه الأجهزة

WhatsApp
WhatsApp

أعلنت إدارة "واتس آب"  WhatsApp ، أنها ستوقف عمل التطبيق على 49 جهاز موبايل من الإصدارات القديمة التي أصبحت متقادمة، وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر القادم ، لن يعمل تطبيق المراسلة على هذه الأجهزة.

وفقا لتقرير موقع gizchina يقوم تطبيق  واتساب  WhatsApp بإصدار تحديثات مستمرة، خلال أشهر معدودة نجد أن التطبيق أصبح به مميزات جديدة وهو من أكثر التطبيقات ليس فقط في عدد المستخدمين والشهرة بل أيضا في عملية التطوير المستمرة، وفي بعض الأحيان لا تستطيع الهواتف القديمة مواكبة هذه التطورات.

WhatsApp 

 على سبيل المثال ، على أجهزة آيفون iPhone التي تعمل بنظام “آي أو إس”  iOS 10 و iOS 11 ، توقف تطبيق المراسلة عن العمل معها في 24 أكتوبر الماضي لأنه لا يتوافق مع هذه الأنظمة القديمة في العمل. 

كل الهواتف التي ستفقد دعم تطبيق  واتساب  من طرازات عفا عليها الزمن وقديمة جدا، غالبا المشتري يجدد هاتفه كل فترة، ولكن إذا كان تطبيقك مدرجًا في القائمة ، فلن يكون WhatsApp متاحًا بدءًا من 31 ديسمبر.

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قائمة الهواتف الذكية التي لن تكون قادرة بعد الآن على استخدام "واتس آب"

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

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