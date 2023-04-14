عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الجمعة الأخيرة فى رمضان.. للزواج والرزق ولكل ما تريده

دعاء الجمعة الأخيرة
دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان للزواج والرزق ولكل ما تريد

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان .. أصبح دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل وذلك في أخر جمعة في رمضان، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان لعظم شأن هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، فلعل توافق ليلة القدر ليلة الجمعة اليوم وتتغير حياتنا لأحسن وأفضل حال.

فعلى كل من قصر فيما مضى من رمضان انتبه فرمضان أياما معدودات قد أوشك على الانتهاء انتهز فرصة الجمعة الأخيرة من رمضان والعشر الأواخر من رمضان، وادعو الله ان يرزقك حسن الصلاة والصيام وتقرب للمولى عز وجل بكل العبادات والطاعات لعل تصيبك نفحة من نفحات الله لا تشقى بعدها ابدًا، لذا ينشر موقع صدى البلد دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان للزواج وللرزق ولكل ما تريد

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قضي الحاجتي اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب)). 

هدوء وسكينة.. حقيقة ظهور علامات ليلة القدر الآن

الرقية الشرعية من العين والحسد والأمراض.. حصني بها بيتك وأسرتك في رمضان

دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان .. لمن يريد الزواج والرزق

قراءة آية واحدة بعد صلاة العصر يوسع الله رزقك ويفتح الأبواب المغلقة

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان للزواج والرزق ولكل ما تريد 

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

أمور عجيبة تحدث في منزلك عند قراءة هذه السورة خلال شهر رمضان

5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل

سورة تمنع الفقر وتوسع الرزق في رمضان.. أوصى النبي بقراءتها

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان للزواج 

"رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير”.

((ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ))

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

اللهم أني أسألك مِنِ الخيرِ كُلِهِ عاجله وآجله، ما علمتُ مِنهُ وَما لَم أعلم، وأعوذ بك مِنَ الشَرِ كُلِه ما علمت منه وما لم أعلم، وغير ذلك من الدعاءِ بالخيرِ في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته وإذا استغاثك به أحد أغثته وإذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوجني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أرزقني بزوج صالح تقي محب لله ورسوله ناجح في حياته، وأن أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي، الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا رب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم إني أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فاستجبت له ونجيته لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن تيسر لي زواجي وتعجل لي بفرحتي.

يا من إذا قلت للشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف و أحفظهم لي في نفسي ومالي واوسعهم رزقا وأعظمهن بركة.

عبادة بسيطة وأجرها كبير فى العشر الاواخر من رمضان

علامات ليلة القدر ..7 أمور وأغلبها تظهر صباحاً

1500 حسنة في اليوم لمن ردد 3 كلمات بعد كل صلاة

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان للرزق 

(( اللهمَّ اكفِني بحلالِكَ عن حرامِك وأَغنِني بفضلكَ عمن سِواكَ)). 

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».
« اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين».

«اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»

«اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان للزواج دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان للرزق دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان للزواج والرزق ولكل ما تريد دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

توبت إلى الله.. جوري بكر تنتقد مروجي صورها الجريئة على السوشيال ميديا

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

عرض مغرِ لـ نجم الأهلي يهدد مسيرته مع القلعة الحمراء

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023

مقدار زكاة الفطر 2023 .. اعرف جميع أحكامها وهل يجوز إعطاؤها لفقير واحد

ترشيحاتنا

كفاءة حقيقية يشهد بها الجميع .. تفاصيل تعيين أحمد العصار رئيساً لشركة المقاولون العرب

مفاجأة .. بايدن يعين ليدي جاجا لرئاسة لجنة في البيت الأبيض

بكري: أبو العينين تحمل تهديدات الإخوان بكل جسارة .. ورسالة صدى البلد الدفاع عن الثوابت الوطنية .. فيديو

بختم القرآن مرتين .. الفنانة تغريد فهمي تكشف عن طقوسها الرمضانية

قرار عاجل من وزير الدفاع الأمريكي بعد أزمة تسريب الوثائق السرية

رضوى: الشربيني أنا مش معقدة وعدوة أشباه الرجال..ومحمد علي خير يفكر في اعتزال الإعلام..وشكري :علينا تكثيف الجهود لمنع الاعتداء على الفلسطينيين..أبرز أخبار التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداد بالعباية السوداء.. صور جوري بكر تشعل السوشيال ميديا من جديد

مسلسل ستهم الحلقة 22.. إخلاص روجينا لـ إياد نصار يبعدها عن الزواج

أجملهن ليلى علوي وياسمين صبري .. شاهد فنانات بالنقاب أشعلن السوشيال ميديا

علامة خطيرة في ساقيك تكشف عن الكوليسترول.. لا تتجاهلها

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ