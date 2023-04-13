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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن هذه الأحياء بمدينة دسوق بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة دسوق، بعد غد، السبت، وذلك لإجراء الصيانة الدورية في شبكات الكهرباء.

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ونوهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء وهي: السنترال والبريد والبنك الأهلي ودحروج وشارع الشركات.

وأوضحت أن فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة ظهراً، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة في الشبكات.

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