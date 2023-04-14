عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستضيف اليوم اجتماعا حول الأزمة السورية

أرشيفية
أرشيفية

تستضيف السعودية اجتماعا لتبادل وجهات النظر بشأن عودة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على عزلة سوريا إثر اندلاع النزاع فيها.

وقطعت دول عربية عدة على رأسها السعودية، علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في أعقاب اندلاع احتجاجات في 2011.

ويعقد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة، وتشارك فيه أيضا مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012، قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في السعودية.

واستقبلت السعودية الأربعاء، وفدا إيرانيا للتحضير لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية الإيرانية في المملكة، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد للمرة الأولى منذ بداية النزاع في بلده.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ونظيره السوري ناقشا "الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي".

الصين: نرحب بعودة "سوريا المبكرة" للأسرة العربية

بعد غياب 11 عامًا .. ماذا دار في السعودية بعد حفاوة استقبال سوريا

وقال دبلوماسي عربي لوكالة "فرانس برس" إن "هناك احتمالا" بأن يحضر المقداد اجتماع جدة "لعرض وجهة النظر السورية"، موضحا أن الدول المشاركة لم تتسلم بعد جدول أعمال الاجتماع.

إلى ذلك، أكد دبلوماسي آخر أن "السعودية هي التي تقود هذه الجهود بالكامل لكن تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي".

وصرح بأن "السعوديين يحاولون على الأقل ضمان عدم اعتراض قطر على عودة سوريا للجامعة العربية إذا طرح الموضوع على التصويت"، مشيرا إلى أنه لا يتوقع اتخاذ موقف موحد في هذه المسألة.

وتأتي الجهود الدبلوماسية الجديدة بعدما أعلنت طهران والرياض في 10 مارس التوصل إلى اتفاق بينهما، بعد قطيعة استمرت سبع7 سنوات، إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.

وقبل زيارة وفد إيراني إلى السعودية هذا الأسبوع، زار وفد سعودي السبت طهران لمناقشة آليات إعادة فتح بعثات المملكة الدبلوماسية في إيران.

مجلس التعاون الخليجي القمة العربية سوريا السعودية ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

توبت إلى الله.. جوري بكر تنتقد مروجي صورها الجريئة على السوشيال ميديا

زكاة الفطر قيمتها 30 جنيها.. اثنان لا تجب عليهما و8 أشخاص تعطى لهم

آخر جمعة في رمضان .. 4 ركعات تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء قطر يعلق على بوادر عودة سوريا إلى الجامعة العربية

الصين: نرحب بعودة "سوريا المبكرة" للأسرة العربية

ترشيحاتنا

إعلان عاجل.. إسرائيل تغلق المجال الجوي على حدود لبنان وسوريا وغزة

استقرار الدرهم والريال.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 14-4-2023

خائفة من الجمهور| إيمان العاصي تكشف مفاجأة عن مسلسل جعفر العمدة

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد| سجل الآن

نشرة المرأة و الصحة| احذروا تناول الرنجة بدون شويها على النار.. تحذير من نوع سمنة يباع بالأسواق

أخبار التوك شو | أجرأ تصريحات لرضوى الشربيني عن زواجها الأول.. وبكري: أبو العينين تحمل تهديدات الإخوان بكل جسارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق عمرها.. عجوز تسرق بنكا للمرة الثالثة في أمريكا

في عيد الفصح.. سيدة بريطانية تعثر على حيوان بحري أثناء تقشيرها بطاطس

ماذا يحدث عند تناول التوت قبل السحور

بسبب شكله..محل حلويات يثير الغضب في مسقط رأس ويليام شكسبير

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ