اللعب على المكشوف|كبير الأثريين لـ صدى البلد: نتفليكس دعمت الأفروسنتريك..وكليوباترا يونانية مقدونية

أعلنت منصة نتفليكس إنتاج وثائقي جديد عن الملكة الفرعونية كليوباترا ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة تحت اسم QUEEN CLEOPATRA «الملكة كليوباترا»، الأمر الذي أثار غضب الجمهور لدعم نتفليكس لحركة الأفروسنتريك، والتي تزعم أن الحضارة المصرية القديمة ذات أصل «زنجى إفريقي»، وتشوه التاريخ المصري والملوك الفراعنة.

مجدي شاكر: نتفليكس دعمت الأفروسنتريك

مجدي شاكر كبير الأثريين قال لـ صدى البلد:"العمل الذي قامت به منصة نتفليكس كليوباترا يدخل في المركزية الأفريقية والتي تدعو الافرو سنتريك، وهمجماعة ظهروا بعد حركة التحرر في 1928 عندما بدأوا البحث عن التحرر من امريكا و عن القومية، ولم يجدوا أفضل من الحضارة المصرية للانتساب إليها، وبدأوا في نشر فكرة انهم هم من صنعوا الحضارة المصرية، وإن المصريين الحاليين هم من العرب و اليونان، واكملوا ادعاءاتهم إنه عندما دخل المصريين الحاليين مصر هرب المصريين الأصليين إلى الجنوب، وكان لديهم خطة للوصول إلى الولايات المتحدةوالوصول إلى رئاسة امريكا، و بالفعل بدأوا إنتاج مجموعة من الأفلام والأغاني واصبح هناك العديد من الفنانيين مناصرين لهم ولأفكارهم،وبدأو الصرف على ذلك الموضوع بشكل كبير جدًا واصبح لديهم في امريكا مايسمى بمصر الصغرى و اصبحوا يمارسوا كل الطقوس المصرية الفرعونية"

كليوباترا

مجدي شاكر: كليوباترا يونانية مقدونية جدودها من اليونان..والمصريين لديهم جنس خاص بهم

وتابع مجدي قائلا:" كانت كليوباترا بنت بطليموس الثاني عشر الممتد من بطليموس الأول الذي كان احد القواد الكبار وجاء مع الاسكندرالأكبر، وعندما مات الاسكندر لم يكن له وريث، فقام بتوزيع إمبراطوريته بين بطليموس الأول الذي حصل على الإمبراطورية الشرقية كلها واوكتافيوس قائد الجيش الذي حصل على الامبراطورية الغربية، وكان من نصيب بطليموس الأول مصر و بدأت في عهده العصر البطلمي الذي بدء من 330 قبل الميلاد حتى 30 قبل الميلاد، فبدء ببطليموس الأول وانتهت بكليوباترا السابعة، فكان جدود كليوباترا كلهم بطالمة قادميين من بلاد اليونان، وبالتالي فاليونان دولة أوروبية وجذورها بيض من الممكن ان يكونوا قد حصلوا على لمحة شمس الإسكندرية ولكناصلهم ليس زنجي، حتى المصريين انفسهم ليس لديهم اي عرق زنجي، ويظهر ذلك في ملامحهم المختلفة عن الزنوج سواء في الانف أوالشعر أو اللون فنحن جنس لوحدنا يسمى الجنس المصري".





كليوباترا

كبير الأثريين: ملامح كليوباترا القوقازية تظهر في التماثيل والنقوش..وإدعاءات إنها زنجية فاشلة

وأوضح كبير الاثريين عن شكل كليوباترا قائلًا:"يوجد لكليوباترا تماثيل ونقوشات على المعابد تظهر شكلها وملامحها انها ليس لها علاقة بالعرق الزنجي، فهي يونانية عاشت في مصر، يمكن ان تأخذ فقط اللون المصري او افتح قليلًا ولكنها في نهاية الأمر اوروبية جاءت من الجنس القوقازي، فإي ادعاء انها زنجية هو إدعاء فارغ ليس له اساس من الصحة كما ان كل الافلام و المسلسلات السابقة التي تتحدث عنها لم تظهر كليوباترا ببشرة سمراء".

كليوباترا

مجدي شاكر: يجب إتخاذ إجراءات ضد منصة نتفليكس

وآكد موضحًا:"الأفروسنتريك لديهم حلم بغزو العالم في يوم من الأيام لانهم يشعروا دائما بالاضطهاد، ولانهم حاولوا البدء من قاعدة قوية فلميجدوا أفضل من القاعدة المصرية، لم تكن كليوباترا أول إدعاء فسبقتها نفرتيتي وقالوا إنها صاحبة أصل زنجي والملكة تي، فكليوباترايونانية مقدونية جاءت من بلاد مقدونيا و اليونان، ويجب ان تتصدى مصر لذلك العمل و توقف تلك المنصة و تتخذ ضدها إجراء رادع".



كليوباترا

مسلسل كليوباترا المقرر طرحه عبر نتفليكس يوم 10 مايو المقبل، من إخراج جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل الأميركيالشهير ويل سميث،