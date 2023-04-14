عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اللعب على المكشوف|كبير الأثريين لـ صدى البلد: نتفليكس دعمت الأفروسنتريك..وكليوباترا يونانية مقدونية

كليوباترا
كليوباترا

أعلنت منصة نتفليكس إنتاج  وثائقي جديد عن الملكة الفرعونية كليوباترا  ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة تحت اسم QUEEN CLEOPATRA «الملكة كليوباترا»، الأمر الذي أثار غضب الجمهور لدعم نتفليكس لحركة الأفروسنتريك، والتي تزعم أن الحضارة المصرية القديمة ذات أصل «زنجى إفريقي»، وتشوه التاريخ المصري والملوك الفراعنة.

 

مجدي شاكر: نتفليكس دعمت الأفروسنتريك 

 

 مجدي شاكر كبير الأثريين قال لـ صدى البلد:"العمل الذي قامت به منصة نتفليكس كليوباترا يدخل في المركزية الأفريقية والتي تدعو الافرو سنتريك، وهمجماعة ظهروا بعد حركة التحرر في 1928 عندما بدأوا البحث عن التحرر من امريكا و عن القومية، ولم يجدوا أفضل من الحضارة المصرية للانتساب إليها، وبدأوا في نشر فكرة انهم هم من صنعوا الحضارة المصرية، وإن المصريين الحاليين هم من العرب و اليونان، واكملوا ادعاءاتهم إنه عندما دخل المصريين الحاليين مصر هرب المصريين الأصليين إلى الجنوب، وكان لديهم خطة للوصول إلى الولايات المتحدةوالوصول إلى رئاسة امريكا، و بالفعل بدأوا إنتاج مجموعة من الأفلام والأغاني واصبح هناك العديد من الفنانيين مناصرين لهم ولأفكارهم،وبدأو الصرف على ذلك الموضوع بشكل كبير جدًا  واصبح لديهم في امريكا مايسمى بمصر الصغرى و اصبحوا يمارسوا كل الطقوس المصرية الفرعونية"

كليوباترا 

وريثة المصريين..عالم آثار شهير يفتح النار على شبكة نتفيلكس بسبب الملكة كليوباترا|تابع

كليوباترا السمراء.. وثائقي نتفليكس الجديد يثير الجدل ويغضب المصريين | فيديو

 

مجدي شاكر: كليوباترا يونانية مقدونية جدودها من اليونان..والمصريين لديهم جنس خاص بهم

 

وتابع مجدي قائلا:" كانت كليوباترا بنت بطليموس الثاني عشر الممتد من بطليموس الأول الذي كان احد القواد الكبار وجاء مع الاسكندرالأكبر، وعندما مات الاسكندر لم يكن له وريث، فقام بتوزيع إمبراطوريته بين بطليموس الأول الذي حصل على الإمبراطورية الشرقية كلها واوكتافيوس قائد الجيش الذي حصل على الامبراطورية الغربية، وكان من نصيب بطليموس الأول مصر و بدأت في عهده العصر البطلمي الذي بدء من 330 قبل الميلاد حتى 30 قبل الميلاد، فبدء ببطليموس الأول وانتهت بكليوباترا السابعة، فكان جدود كليوباترا كلهم بطالمة قادميين من بلاد اليونان، وبالتالي فاليونان دولة أوروبية وجذورها بيض من الممكن ان يكونوا قد حصلوا على لمحة شمس الإسكندرية ولكناصلهم ليس زنجي، حتى المصريين انفسهم ليس لديهم اي عرق زنجي، ويظهر ذلك في ملامحهم المختلفة عن الزنوج سواء في الانف أوالشعر أو اللون فنحن جنس لوحدنا يسمى الجنس المصري".


 

txt

رمضان في أفريقيا.. على مائدة شباب الأعلى للثقافة اليوم

txt

السر وراء تعانق الأديان الإسلامية والقبطية.. في مكتبة المستقبل الليلة

كليوباترا 

كبير الأثريين: ملامح كليوباترا القوقازية تظهر في التماثيل والنقوش..وإدعاءات إنها زنجية فاشلة

 

وأوضح كبير الاثريين عن شكل كليوباترا قائلًا:"يوجد لكليوباترا تماثيل ونقوشات على المعابد تظهر شكلها وملامحها انها ليس لها علاقة بالعرق الزنجي، فهي يونانية عاشت في مصر، يمكن ان تأخذ فقط اللون المصري او افتح قليلًا ولكنها في نهاية الأمر اوروبية جاءت من الجنس القوقازي، فإي ادعاء انها زنجية هو إدعاء فارغ ليس له اساس من الصحة كما ان كل الافلام و المسلسلات السابقة التي تتحدث عنها لم تظهر كليوباترا ببشرة سمراء".

 

كليوباترا 

مجدي شاكر: يجب إتخاذ إجراءات ضد منصة نتفليكس

 

وآكد موضحًا:"الأفروسنتريك لديهم حلم بغزو العالم في يوم من الأيام لانهم يشعروا دائما بالاضطهاد، ولانهم حاولوا البدء من قاعدة قوية فلميجدوا أفضل من القاعدة المصرية، لم تكن كليوباترا أول إدعاء فسبقتها نفرتيتي وقالوا إنها صاحبة أصل زنجي والملكة تي، فكليوباترايونانية مقدونية جاءت من بلاد مقدونيا و اليونان، ويجب ان تتصدى مصر لذلك العمل و توقف تلك المنصة و تتخذ ضدها إجراء رادع".
 

كليوباترا 

مسلسل كليوباترا المقرر طرحه عبر نتفليكس يوم 10 مايو المقبل، من إخراج جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل الأميركيالشهير ويل سميث،

كليوباترا الحضارة المصرية التاريخ المصري منصة نتفليكس بطليموس ملوك الفراعنة الأفروسنتريك أفروسنتريك الزنوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

وفاة 3 إخوة وإصابة أم وطفليها.. مفاجآت بالجملة في انهيار عقار الورديان

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

رمضان في أفريقيا.. على مائدة شباب الأعلى للثقافة اليوم

السر وراء تعانق الأديان الإسلامية والقبطية.. في مكتبة المستقبل الليلة

"انتصارات وفتوحات رمضان" ضمن محاور ملتقى الهناجر الثقافي.. الجمعة

سنديون تستقبل سهرة رمضانية لقصور الثقافة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة

أحجار الصدقة.. عادة عثمانية لإزالة الحرج عن الفقراء

طِرس منصة مغاربية ومتوسطية تحت شعار كلام الليل لا يمحوه النهار

لله والحق وفلسطين.. تعرف على أهم دواوين جابر قميحة

العم قطامش ضيف السحيمي.. ودينا وغسان ب بالأمير طاز

ترشيحاتنا

مش هتتوقعه .. نقص هذا العنصر يسبب الصداع الشديد وعلاجه متوفر

قرار جمهوري لدفع عجلة الاقتصاد.. ماذا تقدم مجالس الاستثمار والتصدير؟

الحصاد الأسبوعي للتربية والتعليم.. اجتماع هام في العاصمة الإدارية ومبادرة لدمج التكنولوجيا

النشرة الدينية.. دعاء ليلة القدر وعلاماتها.. شيخ الأزهر يكشف عن حكم رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة

الغرفة القاتلة.. محمود ينهي حياته بعد رحيل والده بنفس الطريقة منذ 4 سنوات

النرويج: طرد موظفي السفارة الروسية لمحاولتهم الحصول على تكنولوجيا متقدمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبؤات بظهور وباء فيروسي جديد يهدد حياة البشرية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة.. السر وراء فقدان مي كساب وزنها الزائد…. فضحتيني في المدرسة.. صور جمعت بين إيمان العاصي وابنتها

بملابس غير تقليدية.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

نجمة الدوري الإنجليزي| من هي سارة عصام وكيف ستشارك بكأس العالم؟

فيديو

سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة.. دعوى قضائية مثيرة الجدل بالدقهلية.. فيديو

أفضل قرار اتخذته| مي كساب تكشف سر فقدان وزنها.. فيديو

تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس.. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في سعر الذهب.. وتراجع الدولار.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ