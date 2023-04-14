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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تعلن عن أول كازينو للقمار في البلاد لجذب السياح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، أنها وافقت على خطة مثيرة للجدل لبناء أول كازينو في البلاد سيفتتح في أوساكا (غرب) في 2029 بهدف جذب السياح بعد خلافات استمرت سنوات، وفق وكالة فرانس برس.

 

وكان المسؤولون المحليون في أوساكا وناجازاكي (جنوب غرب) يسعون للحصول على موافقة لبناء منتجعات متكاملة، تشمل كازينوهات للقمار ومراكز للمؤتمرات وفنادق ومطاعم ومسارح وأماكن أخرى للترفيه.

 

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الجمعة إن مشروع أوساكا ثالث أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان "سيساهم في تنمية المنطقة وفي نمو اليابان وسيصبح قاعدة سياحية لنقل صورة اليابان إلى جميع أنحاء العالم".

 

كان الأرخبيل لفترة طويلة الدولة الصناعية الوحيدة التي تحظر الكازينوهات. لكنها تبنت في 2016 قانونًا يمهد الطريق لإضفاء الشرعية على هذه الصناعة.

 

لكن هذه المسألة أثارت جدلا حادا بين معارضي الكازينو الذين يرون أنه ينطوي على خطر تفاقم مشاكل إدمان القمار الكبيرة أصلا في البلاد.

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