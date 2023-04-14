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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ثلاثة أيام تفصل أمير كرارة عن الانتهاء من تصوير سوق الكانتو

أمير كرارة
أمير كرارة

يواصل الفنان أمير كرارة، تصوير الأيام المتبقية له في مسلسل “سوق الكانتو”، في مدينة الإنتاج الإعلامي، وانتهى من تصوير جزء كبير فجر اليوم.

وعلم موقع “صدى البلد”، أنه متبقي ثلاثة أيام تصوير على الانتهاء تماماً من جميع مشاهد العمل وإعلان الفركش.

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يُذكر أن حلقات مسلسل "سوق الكانتو"، تذاع على قناة dmc، الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في الثانية صباحاً.

كما يُذاع مسلسل سوق الكانتو على قناة الخليجية فى تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.

الكانتو سوق الكانتو أمير كرارة الفنان امير كرارة مدينة الانتاج الإعلامي DMC حسين المنباوى

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