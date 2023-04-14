الأهلي يستدرج فاركو لاستعادة صدارة الدوري الممتاز.. الليلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فاركو، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والربع مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف فريق الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، تحقيق الفوز على فاركو في مباراة اليوم واستعادة صدارة الدوري من فيوتشر.

ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد التتويج بلقب كأس مصر، الإثنين الماضي، على حساب بيراميدز بنتيجة 2-1.

وتأكد غياب رامي ربيعه وعمرو السولية عن المباراة بعد تعرضهما للإصابة في مباراة بيارميدز الأخيرة لتعود مستشفي الأهلي كاملة العدد بوجود الخماسي السولية وربيعةه وطاهر وعبد القادر ومتولي بجانب أكرم توفيق وكريم فؤاد الذي يخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف في العاصمة القطرية الدوحة بعد إجرائهما جراحة الرباط الصليبي.

على الجانب الجانب الآخر، يطمح فريق فاركو في تحقيق مفاجأة بالفوز على الأهلي في مباراة اليوم والتقدم إلى المركز السابع، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

يذكر أن الأهلي تفوق على فاركو بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور الأول.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 47 نقطة، متأخرا بنقطة وحيدة عن فيوتشر متصدر الترتيب، مع تبقى 3 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر بجانب لقاء اليوم، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة.