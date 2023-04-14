جامعة عين شمس في أسبوع.. إطلاق مبادرة فولبرايت للدمج والإتاحة لذوى الإعاقة.. الموافقة على قبول التبرعات المالية للأغراض التعليمية

جامعة عين شمس في أسبوع :

رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير أذربيجان لبحث تعزيز التعاون المشترك

مجلس حقوق عين شمس: الموافقة على قبول التبرعات المالية للأغراض التعليمية

جامعة عين شمس تشهد إطلاق مبادرة فولبرايت للدمج والإتاحة لذوى الإعاقة

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ،رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير أذربيجان لبحث تعزيز التعاون المشترك ،مجلس حقوق عين شمس: الموافقة على قبول التبرعات المالية للأغراض التعليمية .

استقبل الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ، أمس الثلاثاء بقصر الزعفران ، سفير دولة أذربيجان ، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، الدكتورة شهيرة سمير ، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.



تم خلال اللقاء مناقشة خطوات إنشاء قاعة بكلية الآداب تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و إشراف عميد الكلية وقسم اللغات الشرقية متمثلا فى رئيس القسم وأعضاءه، لتمكين الطلاب الدارسين للغة الأذرية بكلية الآداب " من الاطلاع على المزيد من المعلومات عن دوله أذربيجان وذلك توطيدًا للعلاقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودولة أذربيجان ، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة والجامعات الأذربيجانية.

وخلال اللقاء أشاد رئيس جامعة عين شمس بالعلاقات الودية بين البلدين ، مؤكداً أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا للتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي في كل المجالات بمختلف كليات الجامعة .

وأضاف رئيس الجامعة أن سيتم اتخاذ كافة الخطوات لسرعة إعداد القاعة التى ستدعم دارسى اللغة الأذرية بكلية الآداب .

من جانبه، أعرب السفير الأذربيجاني عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة عين شمس وأشاد بالتطورات التي حققتها الجامعة في مجال البحث العلمي والتعليم، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات الأذربيجانية والمصرية.

وعقب اللقاء قام الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بمرافقة سفير دولة أذربيجان لتفقد مبنى البرامج الخاصة بكلية الآداب والمقر المخصص للقاعة الجارى انشائه بالتعاون مع دولة أذربيجان .

يذكر أن القاعة ستضم مكتبة متكاملة من الكتب التي تخدم التخصص، بالإضافة إلى أجهزه الحاسب الآلي وطابعات ، كما سيتم من خلالها القيام بأنشطة بحثية وعلمية و ندوات ويوم ثقافي على هامش مسابقات علمية للطلبه مما يتيح للطلاب حصد المزيد من المعلومات عن دولة أذربيجان.

كما عقد مجلس كلية الحقوق اجتماعه الدورى، أول أمس الإثنين، في دار الدفاع الجوى، وتلاه حفل إفطار كبير حضره أعضاء المجلس، ومنسوبو الكلية وضيوفها.

أقيم الحفل برعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، وشرفه بالحضور الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد أيمن صالح ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة مصر، واللواء الدكتور هانى أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ومدير أكاديمية الشرطة، والمستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب وعضو مجلس الكلية، و الدكتور أحمد رفعت، رئيس جامعة بنى سويف وسفير مصر الأسبق لدى منظمة اليونسكو وعضو لجنة قطاع القانون، والرئيس الحالى للجمعية المصرية للقانون الدولى، و الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، وعضو لجنة قطاع القانون، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، و الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، و الدكتور حسام طنطاوى، عميد كلية الآثار، والمستشار الدكتور فهر عبد العظيم، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

وكان مجلس الكلية قد ناقش استعدادات الكلية لاستقبال فريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد المحدد له أول يوم عمل بعد عيد الفطر المبارك، ومشاركة الكلية فى مؤتمر الجامعة الذى يعقد خلال شهر مايو المقبل بجلسة حول موضوع الجوانب القانونية لنقل الأعضاء.

كما وافق المجلس علي قبول بعض المبالغ المالية كتبرعات لبعض الأغراض التعليمية ودعم صندوق التكافل الاجتماعى بالكلية، وتسجيل بعض رسائل الدكتوراه، وتشكيل لجان الحكم على عدد منها.

نظمت جامعة عين شمس ، أمس الأربعاء، ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الفولبرايت لذوى الهمم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة لتعريفهم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقديم لها ، بالإضافة لورشة عمل حول المهارات الحياتية والتقنيات المساعدة وكيفية أداء الحياة اليومية بإستقلالية .

وكان قد شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذ الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الأستاذة الدكتورة ماجى نصيف ، المدير التنفيذى لفولبرايت مصر ، الأستاذة الدكتورة رنا الهلالى، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة .، د إبراهيم عمارة، المدرس بجامعة طنطا ومستشار الهيئة لشئون الدمج ، و أ. أسر هانى، مساعد مدير البرامج بهيئة الفولبرايت.

وخلال اللقاء أكد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن ذوى الإعاقة هم فعلا "قادرون بإختلاف" ، فعلي الرغم من اختلاف طبيعة حياتهم عن كثير من الأشخاص ، إلا أنهم استطاعوا قهر هذا الاختلاف والتقدم إلى الأمام .

وأضاف أن جامعة عين شمس تقدم كافة سبل الدعم للقادرون بإختلاف ، وتحرص على معرفة التغذية الراجعة من أجل التطوير المستمر للخدمات التى تقدم لهم ، كما تحرص الجامعة على عقد الشراكات ، مع منظمات المجتمع المدنى المحلية والعالمية لخدمة ذوى الإعاقة .

و حث ذوى الهمم علي تعلم اللغات حتى يكونوا مؤهلين للإستفادة من المنح التى تقدم لهم، داعياً الحاضرين لوضع هدف نصب أعينهم والسعى لتحقيقه .

واستهل الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث كلمته بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة بمناسبة الأعياد الإسلامية والمسيحية .

وأوضح برنامج اللقاء والذي يعد حواراً مفتوحاً مع الحضور يتم خلاله استعراض المنح المقدمة من الهيئة والإجابة على كافة التساؤلات حول الشروط وطرق التقدم ، إلي جانب عرض د. إبراهيم عمارة تجربته الثرية فى الإستفادة من منح الهيئة ، وخبراته الحياتية في تحدى الإعاقة.

وأوضحت الدكتورة ماجى نصيف أن اليوم يعد افتتاح لمبادرة فولبرايت للدمج والإتاحة ، لافتة إلى أنه علي مدار وجود الهيئة بمصر والممتد ل ٧٠ عام كان هناك خريجين من ذوى الهمم من برامج هيئة فولبرايت ، مثمنة التعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة فى إطلاق مبادرة منظمة تستهدف ذوى الإعاقة.

وقدمت شكرها لجميع المشاركين بالورشة ، مؤكدة على دعم الهيئة للطلاب ذوى الاعاقة عبر حزمة من اللقاءات والاجتماعات .

كذلك قدمت نبذة عن كيفية التقديم لمنح الفولبرايت لذوى الاعاقة.

ونوهت أ.د رنا الهلالى مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة خلال كلمتها إلى أن المركز سيعد حلقة الوصل لمبادرة الفولبرايت وانه على إستعداد تام للإجابة على كافة إستفسارات الطلاب ، كما يمكن الرد على استفساراتهم حول المنح عبر البريد الالكترونى.

ودعت الطلاب للعمل على إعداد أنفسهم وأن يحرصوا على الحصول على التدريبات اللازمة لذلك واكتساب المهارات التى تؤهلهم للسفر مثنية على حرص قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بقيادة أ.د عبد الفتاح سعود على توفير كافة الكورسات فى اللغة والكمبيوتر واستخدام العصا البيضاء من خلال الوحدة .

كما أكدت أ.د رنا الهلالى للطلاب بأنهم يمكنهم إضافة او اقتراح أى ورش عمل أو كورسات تساهم فى اكسابهم مهارات تؤهلهم للسفر والحصول على المنح .

وتحدث د. إبراهيم عمارة المدرس بجامعة طنطا ومستشار الهيئة لشئون الدمج ،عن خبراته وما تعلمه فى مجال الإعاقة وخاصة الإعاقة البصرية، حيث تطرق لفترة دراسته فى جامعة نورث كارولينا لينقل تجربته للحضور ، مشيرا إلى انه سافر بمفرده باستقلالية تامة وحصل على الايلتس و التويفل وطور من نفسه حتى استطاع أن يحصل على المنحة ، بالإضافة إلى السفر فى منحة الفولبرايت ما بعد الدكتوراه .

وأكد أ. إبراهيم عمارة على أنه لم يجد أى عقبات فى التقديم للمنحة ، داعياً الطلاب للعمل على تهيئة انفسهم إذا رغبوا فى الاستفادة من المنح.

وطرح استفسار على الحضور عن المعوقات والصعوبات التى تواجه الطالب ذوى الإعاقة وخاصة ذوي الإعاقة البصرية من السفر والحصول على المنح.