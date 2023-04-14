عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. دعاء ليلة القدر وعلاماتها.. شيخ الأزهر يكشف عن حكم رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة

دعاء ليلة القدرشئشئشء
دعاء ليلة القدرشئشئشء ز ةىلالاوترسشئئسئس

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

أحكام سورة الحجرات وآدابها في القرآن الكريم
 

دعاء الميت في الجمعة الأخيرة من رمضان
 

دعاء ليلة القدر.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني
 

حدث في 23 رمضان.. ولادة أحمد بن طولون وانهيار الإمبراطورية الساسانية
 

علامات ليلة القدر وأفضل الدعاء فيها.. سر إخفائها
 

برنامج النبي في ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان
 

الأزهر: لا مانع من صلاة ركعتين تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة
 

الحرمين يستقبلان ضيوف الرحمن بتجهيزات وطاقة استيعابية هائلة
 

خطيب المسجد الحرام: العشر الأواخر ليالي المغفرة والرحمة والعتق من النار
 

خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان تكشف عن دعاء ليلة القدر
 

شيخ الأزهر يكشف عن حكم رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة.. فيديو
 

شيخ الأزهر: موطن الأسرة الأصلي كان في الجنة وهبطت لحكمة الاستخلاف الإلهي
 

النشرة الدينية الأخبار الدينية الفتاوى المهمة القرآن رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

وفاة 3 إخوة وإصابة أم وطفليها.. مفاجآت بالجملة في انهيار عقار الورديان

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

ترشيحاتنا

فيه ستات تستاهل الخيانة.. جوري بكر تكشف عن رأيها في علاقة الرجل والمرأة

مش هتتوقعه .. نقص هذا العنصر يسبب الصداع الشديد وعلاجه متوفر

قرار جمهوري لدفع عجلة الاقتصاد.. ماذا تقدم مجالس الاستثمار والتصدير؟

الحصاد الأسبوعي للتربية والتعليم.. اجتماع هام في العاصمة الإدارية ومبادرة لدمج التكنولوجيا

النشرة الدينية.. دعاء ليلة القدر وعلاماتها.. شيخ الأزهر يكشف عن حكم رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة

الغرفة القاتلة.. محمود ينهي حياته بعد رحيل والده بنفس الطريقة منذ 4 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللعب على المكشوف|كبير الأثريين لـ صدى البلد: نتفليكس دعمت الأفروسنتريك..وكليوباترا يونانية مقدونية

تنبؤات بظهور وباء فيروسي جديد يهدد حياة البشرية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة.. السر وراء فقدان مي كساب وزنها الزائد…. فضحتيني في المدرسة.. صور جمعت بين إيمان العاصي وابنتها

بملابس غير تقليدية.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

فيديو

سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة.. دعوى قضائية مثيرة الجدل بالدقهلية.. فيديو

أفضل قرار اتخذته| مي كساب تكشف سر فقدان وزنها.. فيديو

تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس.. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في سعر الذهب.. وتراجع الدولار.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ