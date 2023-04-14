النشرة الدينية.. دعاء ليلة القدر وعلاماتها.. شيخ الأزهر يكشف عن حكم رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

أحكام سورة الحجرات وآدابها في القرآن الكريم



دعاء الميت في الجمعة الأخيرة من رمضان



دعاء ليلة القدر.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني



حدث في 23 رمضان.. ولادة أحمد بن طولون وانهيار الإمبراطورية الساسانية



علامات ليلة القدر وأفضل الدعاء فيها.. سر إخفائها



برنامج النبي في ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان



الأزهر: لا مانع من صلاة ركعتين تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة



الحرمين يستقبلان ضيوف الرحمن بتجهيزات وطاقة استيعابية هائلة



خطيب المسجد الحرام: العشر الأواخر ليالي المغفرة والرحمة والعتق من النار



خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان تكشف عن دعاء ليلة القدر



شيخ الأزهر يكشف عن حكم رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة.. فيديو



شيخ الأزهر: موطن الأسرة الأصلي كان في الجنة وهبطت لحكمة الاستخلاف الإلهي

