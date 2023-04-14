مصروفات الدراسة ببرامج التعليم المدمج جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهنى بنمط التعلم المدمج، وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023، وذلك من اجل استكمال تعليمهم بصورة طبيعية دون النظر إلى أعمارهم.

مواعد اختبار القبول بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة

وحدد مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، مواعد اختبار القبول هو يوم السبت الموافق 15 ابريل 2023، وأن الحجز للاختبار متاح ويتم داخل المركز يوميا ماعدا يوم الجمعة، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

وفتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة بـ برامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة لحملة الثانوية العامة وما يعادلها والدبلومات الفنية دفعة 2021 دور أول وجميع الدفعات السابقة لها الحاصلون على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا جميع الدفعات.

وتأتي المصروفات الدراسية لبرامج مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج كالتالي:

1- تكلفة ملف الالتحاق 250 جنيه، بالإضافة إلى تكلفة المقررات التي يتم تسجيلها.

وتكون تكلفة تسجيل المادة الواحدة 400 جنيها يضف عليها 100 جنيه رسوم إدارية في حالة الامتحان بأحد فروع المركز بالمحافظات، يضاف عليها 200 دولار رسوم إدارية في حالة الامتحان لدى أحد وكلائنا بخارج مصر.

أوارق التقديم لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

صورة من المؤهل

صورة من شهادة الميلاد

صورة من الرقم القومى

صورة من موقف التجنيد

قيمة الاستمارة 300 جنيه

شروط الالتحاق لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

1- مرور عامين على الأقل من الحصول على الثانوية العامة وما يعادلها من المؤهلات المتوسطه ويستثنى من هذا الشرط الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بشرط وجود إقامة سارية، وأيضا أبناء شمال وجنوب سيناء.

2- اجتياز اختبار القبول.

وعلي جانب آخر تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

وتمنى الدكتور محمد الخشت، السعادة والخير لجميع المسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.

