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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مشهد رائع لا يفوتك.. القمر يقترن مع كوكب زحل في سماء مصر

صدى البلد

تشهد الساعات الأولى من يوم الأحد القادم، حدوث ظاهرة فلكية ترى في سماء مصر، حيث يحدث اقتران بين القمر وكوكب زحل، الذي يعرف بـ«لؤلؤة المجموعة الشمسية» وستكون مرئية بالعين المجردة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أنه  يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، يوم الأحد الموافق 16 أبريل، حيث نراهما متجاورين في السماء عند الساعة 3:30 صباحا.

واشار تادرس، إلي أن أننا نشاهد القمر وكوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) فى يوم الأحد فى حالة اقتران إلى ان يختفيا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق،أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية

يعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات، بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة كيلومتر واحد فقط.

مواعيد الافطار اليوم

ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا، كشف فيه عن مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 23 رمضان أوضح من خلاله إن موعد صلاة الفجر سيكون في تمام الساعة الـ 3:59 صباحًا، والشروق في تمام الساعة الـ 5:30 صباحًا، أما بالنسبة لـ موعد أذان الظهر سيكون في تمام الساعة الـ 11:55 ظهرًا.

بينما يكون موعد أذان العصر في تمام الساعة الـ 3:30 مساءً، أما بالنسبة للمغرب في تمام الساعة الـ 6:21 مساءً، وأخيرًا صلاة العشاء في تمام الساعة الـ 7:42 مساءً.

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