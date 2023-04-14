احترسي.. أدوية تسبب النزيف خلال فترة الحيض

يعد النزيف خلال فترة الحيض أو بعدها من الأمور الشائعة بين النساء ويعتقد، أن السبب فى هذه الحالة هو الإصابة بمشكلة صحية ما.

ولكن ما لا يعلمه الكثير أن هناك بعض الأدوية التى تتسبب فى حدوث النزيف لدى النساء والأمر لا يتوقف على الأمراض فقط.

وذكر موقع كليفند كلينك أن بعض الأدوية تتسبب فى إصابة النساء بـ النزيف خلال فترة الحيض حيث ينزل الدم بكميات كبيرة أو لمدة طويلة.



وإليكم أشهر الأدوية التى تجعل بعض النساء تعانين من النزيف في الدورة الشهرية

مميعات الدم والأسبرين .

العلاج بالهرمونات البديلة.

تاموكسيفين (عقار سرطان الثدي).

الأجهزة الرحمية (اللولب).

علاجات هرمونية



حبوب منع الحمل والحقن (NuvaRing® ، Depo-Provera® ، Implanon®).

يمكن أن يؤدي الفشل في إزالة وسائل منع الحمل عند الحاجة إلى حدوث النزيف فى الرحم بشكل غير طبيعي .

