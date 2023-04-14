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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي.. أدوية تسبب النزيف خلال فترة الحيض

ادوية
ادوية

يعد  النزيف خلال فترة الحيض أو بعدها من الأمور الشائعة بين النساء ويعتقد، أن السبب فى هذه الحالة هو الإصابة بمشكلة صحية ما.

ولكن ما لا يعلمه الكثير أن هناك بعض الأدوية التى تتسبب فى حدوث النزيف لدى النساء والأمر لا يتوقف على الأمراض فقط.

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وذكر موقع كليفند كلينك أن بعض الأدوية تتسبب فى إصابة النساء بـ النزيف خلال فترة  الحيض حيث ينزل الدم بكميات كبيرة أو لمدة طويلة.


وإليكم أشهر الأدوية التى تجعل بعض النساء تعانين من النزيف في الدورة الشهرية

مميعات الدم والأسبرين  .
العلاج بالهرمونات البديلة.
تاموكسيفين (عقار سرطان الثدي).
الأجهزة الرحمية (اللولب).

علاجات هرمونية
علاجات هرمونية


حبوب منع الحمل والحقن (NuvaRing® ، Depo-Provera® ، Implanon®).
يمكن أن يؤدي الفشل في إزالة وسائل منع الحمل عند الحاجة إلى حدوث النزيف فى الرحم بشكل غير طبيعي .
 

النزيف فترة الحيض النزيف فى الحيض النزيف عند النساء الحيض

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