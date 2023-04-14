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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المفتي يوضح فضل الموت في شهر رمضان .. فيديو

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أن للصيام درجات منها صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص، وهذا أعلاها منزلة.

ولفت مفتي الجمهورية خلال لقائه في برنامج «كل يوم فتوى» مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يذاع على قناة صدى البلد،  إلى أن صوم خواص الخواص لا يصل إلى مكانته إلا كل من سما بنفسه وروحه، وطهر قلبه ونفسه من رذائل الأخلاق.

وأكد مفتي الجمهورية أن الصيام عبادة سرية لا يطَّلع عليها أحد إلا الله تعالى؛ لذلك قسَّمه العلماء على مراتب، منها الظاهر: وهو الأكل والشرب وسائر الشهوات، وهذا صوم العوام، ومنها الباطن: وهو أعلاها، حيث يتعهد القلب وينقيه من المفاسد؛ لأن الإنسان كلما ارتقى عن المباحات وعن كل ما حرم الله يرتقي شيئًا فشيئًا إلى صوم الخواص، ثم إلى درجة خواص الخواص.

وبشأن حكم الموت في أحد أيام شهر رمضان المبارك؛ قال شوقي علام: نرجو أن يكون هذا محل القبول والرجاء لهذا الزمان، وبلا شك فالصائم في طاعة، ومن مات على طاعة سيبعث على الكيفية التي مات عليها، ومن المعروف أن البلاء قد ينزل بالمؤمن للاختبار ورفع الدرجات، مستدلا بقول النبي في الحديث: "أشَدُّ الناسِ بَلاءً الأنبياءُ، ثم الأمثل فالأمثل، يُبْتَلَى الرجلُ على حسبِ دينه... فما يبرحُ البلاءُ بالعبدِ، حتى يتركه يمشي علَى الأرضِ وما عَلَيْه خَطِيئَةٌ".

المرض والخطايا

وحول سؤال هل المرض يطهر من الخطايا؟ طالب مفتي الجمهورية بضرورة الصبر والاحتساب؛ خاصة وأن الابتلاء ليس وبالًا وشرًّا في كل أحواله، بل يمكن أن يكون العكس هو الصحيح، وينقلب البلاء إلى نعمة، مستدلا بما جاء عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرٌ، وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابته سَرَّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له».

https://www.youtube.com/watch?v=UkpQSzxhQxE

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