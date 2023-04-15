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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم عين شمس أول كلية تشغل مبانيها بـ قصر الزعفران

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

صدر قرار إنشاء كلية العلوم  جامعة عين شمس في شهر يوليو 1950 ضمن إجراءات إنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير ( جامعة عين شمس) وبدأت الدراسة بمنطقة الأورمان بالجيزة ثم انتقلت في عام 1951 إلى المنطقة المحيطة بقصر الزعفران وشغلت بعض المباني حول القصر، وبذلك تكون كلية العلوم هي أول كلية تشغل مبانيها منطقة الزعفران، وقد بدأ إنشاء المبنى الرئيسي للكلية في عام 1962 واستكمل في بداية السبعينات، كما تم إضافة مبنى جديد للكلية عام 2000.

وتلتزم كلية العلوم  جامعة عين شمس بتقديم برامج مهنية متخصصة تلبى الإحتياجات القومية والإقليمية وتمد الطلاب بالمتطلبات المعرفية والتدريب اللازم للإلتحاق بسوق العمل بكفاءة أو بالدراسات العليا بنجاح .

كما تعمل كلية العلوم  جامعة عين شمس بإصرار على تطوير وتحديث برامجها لتتواءم مع الإحتياجات المتغيرة للمجتمع ولأصحاب المصلحة المستفيدين من خدماتها .

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كما تشجع الكلية البحوث الأساسية والتطبيقية التي تضيف إلى التقدم العلمي وتحسن من استغلال المصادر الطبيعية وتؤدى إلى زيادة الإنتاج القومي ،  وتعمل الكلية على إيجاد روابط وثيقة مع القطاع الصناعي المحلى والإقليمي ومؤسسات الخدمة العامة وجمعيات حماية البيئة بهدف رفع المستوى الإجتماعي والإقتصادى للمواطن المصري .

وفى جميع مجالات أنشطتها تلتزم الكلية بمستويات أكاديمية عالية وبالإبتكار وبالقيم الأخلاقية وبالفرص المتساوية للجميع من طلاب وأعضاء هيئة التدريس .

 

إنشاء جامعة إبراهيم باشا جامعة عين شمس الأورمان بالجيزة قصر الزعفران منطقة الزعفران

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