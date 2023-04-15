طبيب يحذر من تناول الرنجة والفسيخ في الصيام.. فيديو

حذر الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، من خطورة تناول الرنجة والفسيخ مباشرة لحظة الإفطار بعد صوم دام أكثر من 14 ساعة، وذلك بالتزامن بالاحتفال بأعياد شم النسيم.

وأضاف أشرف عمر خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يمكن تناول كمية قليلة من الرنجة والفسيخ على الإفطار، ولكن الإفراط في تناولها يسبب العديد من المشاكل الصحية نظرا لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح.

الأطعمة المخمرة

وتابع: الأطعمة المخمرة مهمة للجهاز الهضمي ولكن بنسبة معقولة، مؤكدًا أنه لا يوجد ضرر من تناول «المخلل» يوميا في رمضان بكمية قليلة.

وأكد عمر، أن الإفراط في تناول حلويات العيد المختلفة «الكعك، الغريبة، البيتي فور، بسكويت»، يسبب مشاكل مختلفة لأعضاء الجسم، ويجب تناول الحلويات يوم العيد فقط.