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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طبيب يحذر من المضادات الحيوية ويكشف أضرارها بالبكتيريا الحميدة.. فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، أن الأجيال السابقة كانت تتناول العديد من الأطعمة والحلويات في مختلفة المناسبات، دون أي مشكلة على صحتهم وأجهزتهم الهضمية.

وأضاف أشرف عمر خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن التقدم الصناعي في كافة المجالات قيد حركة الجيل الحالي، لذا تناول الحلويات بكثرة يسبب كوراث صحية، مؤكدًا أن الأجيال السابقة رغم تناولها العديد من الحلويات والأطعمة، كانوا لا يصابون بالأمراض المنتشرة حاليا بين أبناء الجيل الحالي، نظرًا لأنهم كانوا أشخاص صحيون.

تابع: هناك علاقة وثيقة بين الأمعاء والمخ، حيث كلما امتلأت الأمعاء بالأطعمة والحلويات كلما قل التفكير وأصبح الإنسان خامل لا يقدر على اتخاذ أي قرارات سريعة، بجانب الشعور بالخمول طوال الوقت.

وأوضح أشرف عمر، أن هناك طرق عديدة لغسيل القولون من كثرة الأطعمة والحلويات، حيث يمكن غسيل القولون من خلال هذه الطرق «تناول الشربة، حقنة شرجية»، مشيرًا إلى أن الإنسان يتناول كمية من الحلويات والدهون خلال شهر رمضان، وتعادل الكمية التي يتناولها خلال الـ11 شهر الباقيين.

القرنفل والنعناع 

وأشار عمر إلى أن القرنفل والنعناع من الأعشاب المفيدة للجهاز الهضمي والأمعاء، كما أن حدوث أي خلل في البكتريا الحميدة في الجسم تسبب العديد من الأمراض المختلفة في الكبد والجهاز الهضمي، محذرا من تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية، لأنها سبب رئيسي في القضاء على البكتريا الحميدة.

وأكمل: يجب الأكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية، وشرب كميات كبيرة من المياه، مؤكدًا أن تناول الشوفان بصورة يومية لا ضرر فيه على صحة الأشخاص. 

عزة مصطفي المخ الجهاز الهضمي المضادات الحيوية المياة قناة صدي البلد

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