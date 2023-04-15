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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنور هاشم خبير الأمن السيبراني: جوجل تعرف أسرار حياتك وعائلتك

خبير الأمن السيبراني
خبير الأمن السيبراني والمعلومات المهندس أنور السيد هاشم

قال خبير الأمن السيبراني والمعلومات المهندس أنور السيد هاشم إن كمية المعلومات التي تعرفها شركة "جوجل" عنك، تفوق المعلومات التي يعرفها عنك عائلتك، ومن ضمن ذلك "جوجل ماب" يعرف خط سيرك كل يوم، وأين تقف، ومتى تصل، وإلى أين أنت ذاهب، حيث تعد تلك المعلومات جوهرية جدا لا يعلمها سواك.

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وأكد المهندس خلال حواره  مع صدي البلد ، أن الإنترنت يقدم خدماته لأكثر من 30 عاما ويحمل إيجابيات كثيرة وسلبيات، فيما أصبح الإنترنت ساحة للنفوذ والصراع بين الحكومات والشركات العالمية، والتحدي يكمن في كيفية حماية الأفراد لخصوصيتهم وبين قضية الحكومات والشركات.

وبين المهندس أنور السيد هاشم أن "آي كلاود" بالنسبة للمعايير المحددة له تعتبر آمنة جدا في حال لم يحدث أي خطأ من جهة المستخدم، فيما يتعلق بخصوصية البيانات عندما تحفظ في "آي كلاود" فهي تخزن في مراكز بيانات خارج الدولة، وقد تخضع للتشريعات للبلد نفسه، وتستطيع الدولة أو رجال إنفاذ القانون في تلك البلاد، الوصول للبيانات الخصوصية، وأحيانا يتم السماح لهم وأحيانا يتم الرفض من قبل الشركة نفسها.

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