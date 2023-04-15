العوضي: ثنائية اليد تؤكد نجاح منظومة الأهلي

الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، عبر عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر على حساب سبورتنج، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين.

وأوضح أن تتويج الفريق بثنائية الدوري والكأس نتاج مجهود كبير وعمل متواصل مع منظومة الأهلي، ودليل على نجاحها في إعداد فريق قوي، استحق التتويج بالثنائية عن جدارة.

وأشار العوضي إلى أن بناء فريق قوي يحتاج إلى فترة طويلة حتى يصل إلى الانسجام المطلوب ويكتسب الخبرات اللازمة لتحقيق البطولات، وهو ما تم اختصاره بشكل فعلي، بعد أن بدأ الأهلي يحصد ثمار ما تم القيام به مع الفريق على مدار الفترة الماضية.

وشدد على الثقة الكبيرة في قدرة فريق رجال يد الأهلي على المنافسة بقوة على بطولتي كأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس خلال شهر مايو القادم.

ووجه مدير النشاط الرياضي الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لدعمه المستمر لكل فرق النادي، وتوفير كافة ما يلزم من تعاقدات ومعسكرات وتلبية كافة متطلبات الأجهزة الفنية، وهو ما يحمل الجميع مسئولية كبيرة نحو الاستمرار في حصد البطولات.