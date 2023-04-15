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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراما والتاريخ ندوة بكلية الآداب جامعة القاهرة اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينظم مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية عن عقد أولى ندواته التفاعلية (أونلاين)، اليوم، بعنوان "الدراما والتاريخ"، وذلك ضمن أنشطة المركز، وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية آداب القاهرة.

ويحاضر في الندوة الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة والناقد السينمائي رامي عبد الرازق، ويدير الندوة الكاتب الصحفى إيهاب الملاح.

وتقام الندوة اليوم السبت الموافق 15 أبريل، في تمام الساعة 9 مساء عبر برنامج زووم، وعلي الراغبين في الحضور للندوة الدخول والإستماع من خلال هذا الرابط:

https://us05web.zoom.us/j/9122919024...

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على الجانب الآخر ، نجح فريق طبي من مستشفى الطوارئ والاستقبال بقصر العيني بجامعة القاهرة، في إجراء عملية جراحية حرجة لاستخراج سكين من ظهر سيدة تم طعنها بها، واستغرقت العملية الجراحية 3 ساعات فقط، بما يمثل إضافة جديدة إلى سجل نجاحات مستشفيات قصر العينى المشهودة وتميُز كوادرها الطبية.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالفريق الطبي لنجاحه في إجراء العملية الجراحية الحرجة والحفاظ على حياة المصابة، كما أشاد بكفاءة الفرق والكوادر الطبية بمستشفيات جامعة القاهرة، مؤكدًا حرص الجامعة على رفع كفاءة واستحداث الخدمات الطبية المُقدمة بمستشفياتها وتوفير العناصر البشرية المؤهلة بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية، وبما يساهم في تحقيق نتائج مشرِفة دائمًا، وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية كلية اداب القاهرة الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة Jobs Education

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