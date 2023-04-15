إشادة برلمانية بمحطة بشتيل لقطارات الصعيد ..ونواب : بديلة لزحام رمسيس وتوفر المزيد من الوقت للركاب

برلماني: محطة بشتيل لقطارات الصعيد تخفف الضغط عن رمسيس

برلماني: محطة بشتيل مزودة بأحدث نظم التشغيل الإلكترونية عالميا

برلماني : محطة بشتيل ستخدم شريحة كبري من المواطنين

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح الشكل النهائي لمحطة قطارات الصعيد، بمنطقة بشتيل فى الجيزة، بعد قرب انتهاء تشطيبها استعدادا للافتتاح.

ومن المفترض أن تكون هذه المحطة بداية ونهاية قطارات خط الصعيد، وتم بناؤها على الطراز الفرعونى، وبها مول تجارى وجراجات وورش لصيانة وغسيل القطارات بالإضافة إلى أنها تضم هرم زجاجى ومسلات فرعونية.

يذكر أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2، وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وخطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2، وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2.

وفي هذا السياق، أوضح عدد من أعضاء مجلس النواب، فوائد إنشاء هذه المحطة، ومدي خدمتها لفئة كبري من المواطنين.

بداية، قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن إنشاء محطة بشتيل لقطارات الصعيد، تعد من أهم الإنجازات التي حققتها وزارة النقل في الفترة الراهنة، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات النقل والمواصلات بأفضل شكل ممكن العمل عليه وتقديمه.

زيادة أعداد القطارات

و أضاف “الضبع” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن محطة بشتيل لقطارات الصعيد تم إنشاءها لاستيعاب الأعداد الغفيرة من ركاب الصعيد، أيضا العمل علي زيادة أعداد القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلي والتي تعاني محطة سكك حديد مصر ( محطة رمسيس) من وجود ازدحام وضغط عليها من حيث أعداد المسافرين.

كما نوه وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلي أن محطة بشتيل تم إقامتها علي مساحة 45 فدان لتشمل كافة أنواع ورش الصيانة الخاصة بالقطارات، فضلا عن إلحاقها بكافة الخدمات التي يحتاجها المسافر من أسواق تجارية وخدمات انترنت وغيرها، إضافة إلي أنها تعد من أهم أشكال وسائل النقل الذكي الإلكتروني، معقبا “ نظم التشغيل بها إلكترونية وفقا لأحدث التقنيات العالمية وذلك لتفادي الحوادث وغيرها من المشكلات”.

وأختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي أن أحد أهم فوائد إنشاء محطة بشتيل هي زيادة أعداد القطارات المتوجهة للصعيد، مما ينعكس بالإيجاب علي الإلتزام بمواعيد وصول القطارات.

ومن جانبه، قال النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن محطة بشتيل لقطارات الصعيد التي يجري الانتهاء من أعمال تنفيذها من الفترة الراهنة، تم تصميمها بأحدث التقنيات التكنولوجية لتضاهي محطات السكك الحديدية العالمية.

تخفيف الضغط علي محطة مصر

و أضاف “ الصعيدي” فى تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن محطة بشتيل لقطارات الصعيد جاء إنشاءها من أجل تخفيف الضغط علي محطة سكك حديد رمسيس ( محطة مصر) والتي يرتدها ما يتخطي المليون راكب يوميا في اتجاه محافظات الصعيد، لافتا إلي أن مساحتها حوالي 15 فدان وباتت لا تستوعب الضغط القائم علي قطارات الصعيد.

كما أشار أمين اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن محطة بشتيل الجديدة تتسم بموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين عدد من المحاور مثل محور كمال عامر و 26 يوليو والضبعة وغيرها من محطات مترو الأنفاق، الأمر الذي يعمل علي إحداث يسر في تنقل الركاب للوجهات المراد التوجه إليها مما يوفر عليهم الوقت والمجهود.

وتابع نائب دائرة الوراق : كما أن مشروع محطة بشتيل وفر عدد من آلاف فرص العمل والتي استفاد منها أبناء دائرتي و بالطبع سيوفر المزيد بعد التشغيل، لذا نثمن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء هذه المحطة لما لها من فوائد ومزايا عدة.

فيما أكد النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن كافة خطط التطوير التي تنفذها وزارة النقل في مختلف أنواع وسائل المواصلات، تتسم بكونها شديدة الدراسة وتم وضعها بشكل علمي مخطط له أهدافه ومنها محطة بشتيل لقطارات الصعيد.

خدمة شريحة كبري من المواطنين

وأضاف “ سابق” فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن محطة بشتيل لقطارات الصعيد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل، وذلك لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين وهم أهالي الصعيد وذلك في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن قاطني هذه المحافظات لا سيما فيما يخص الخدمات المقدمة لهم من صحة وتعليم ومواصلات وغيرها من المتطلبات.

ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن هذه المحطة تم إنشاءها لتكون بديل جديد لمحطة سكك حديد مصر ( محطة مصر) والتي تم إنشاءها منذ عقود طويلة، معقبا “ انشاء هذه المحطة خطوة هامة تهدف لخدمة أبناء الصعيد وسهولة تنقلهم في المحافظات خاصة وأن الجيزة هي البوابة الرئيسية لدخول الصعيد".

وتابع النائب : كما أن موقع محطة بشتيل، موقعا متميزا يقع علي العديد من الطرق والمحاور التي تخدم تنقل الركاب بين العديد من المدن دون عناء وبإنجاز في الوقت.