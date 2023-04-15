عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشيخ الشعراوي يحذر من يؤخر الصلاة حتى ينتهي من العمل

الشيخ الشعراوي إمام
الشيخ الشعراوي إمام الدعاة رحمة الله عليه

يحرص كثير من المسلمين على الصلاة في وقتها، إلا أن البعض يؤخرها بقصد أو بغير قصد، دون إدراك عواقب تأخيرها، وتأخير الصلاة عن وقتها حرام ولا يجوز لأن الله- تعالى- يقول: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً»، والنبي- صلى الله عليه وسلم- حدد للصلاة أوقاتا معينة، فمن أخرها عن هذه الأوقات أو قدمها عليها؛ فقد تعدى حدود الله، «ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون».

وقال الشيخ محمد متولى الشعراوى، إمام الدعاة، إنه يجب على الإنسان أن يواظب على إقامة الصلاة لأنها استدامة إعلان ولاء العبد لربه خمس مرات، وهذه الاستدامة ساعة ينادي: الله أكبر، فلا تشغل بمخلوق آخر لربك يناديك، فماذا لو أن أباك ناداك ولم تجبه؟، ماذا سيكون الموقف بالنسبة له؟، سيكون الموقف صعبًا وقتها.

وأضاف "الشعراوى"، فى فيديو له، قلنا إن شعار الأذان الذي اهتدت إليه الفطرة الإنسانية، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أي أكبر من كل ما يشغلك عنه، فإياك أن تنشغل عنه بالزرع، ولو كان الأمر عملية جراحية، فقد سألني طبيب، إنهم يجرون العمليات بين الظهر والعصر، والوقت لا يتسع للصلاة، فسألته: بالله عليك، ماذا لو طرأ عليك أن تقضي حاجتك أثناء العملية، هل ستذهب أم لا؟ فضحك وقال: نعم سأذهب.

3 كلمات شائعة لا تدعو بها لأبنائك.. الشيخ الشعراوي: قد تصيبهم بالفقر..فيديو

الشيخ الشعراوي يتحدى السحرة بعلاج نهائي وفعال.. شاهد

وتابع: لا تعتقد أن الله يكلف عبدًا تكليفًا ثم يضن عليه باتساع الزمن له، بدليل أنه لما يجد أمورًا قد تعطل الإنسان، يقول لك اجمع في السفر الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. وتستطيع أن تضيق مسافة العبادة أو توسعها تجمعها جمع تقديم أو تأخير، كأن تصلي صلاة الظهر والعصر، أول ما يؤذن الظهر، وتؤخر المغرب والعشاء إلى آخر ميعاد العشاء، من غير مشغوليه عبادة، أو توجد عملية الانشغال بالعبادة، فتصلي الظهر والعصر جمع تأخير إلى قرب المغرب، وعندما يؤذن المغرب تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، فتجمع العبادة كلها في نصف ساعة، ويصبح هناك متسعًا.

وقال: "لا يكلف نفسًا إلا وسعها"، قد يقول أحدهم: ليس في وسعي أن أفعل، لا تجعل وسعك هو الحكم، لكن اجعل التكليف هو الحكم في الوسع، فما دام قد كلف فقد علم أنك في وسع، بدليل أنه يقدم أو يؤخر.  

دعاء ليلة القدر للزواج .. 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالإنسان الصالح

1500 حسنة في اليوم لمن ردد 3 كلمات بعد كل صلاة

عبادة بسيطة وأجرها كبير فى العشر الاواخر من رمضان

أمور عجيبة تحدث في منزلك عند قراءة هذه السورة خلال شهر رمضان

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

كلمات من ذهب.. ماذا قال الشعراوي عن الرزق .. شاهد


الشيخ الشعراوي: البعض يؤدي الصلاة شكلا وليس موضوعا

قال الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، إن البعض حينما يؤدي الصلاة فإنه يؤديها شكلا وليس موضوعا، منوها بأنه طالما كان الإنسان في حضرة الله فيجب ألا يشغل في وقت الصلاة بغير الله لأنه استقطع هذا الزمن لله.

وأضاف الشعراوي، في فيديو له لتفسير قوله تعالى "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" أن المقصود في الآية هم الذين يذهبون لأداء الصلاة لكن يصلونها شكلا فقط وليس موضوعا.

وأشار إلى أن الآية أوردت لفظ "عن" وليس "في" لأن السهو في الصلاة وارد في كثير من الناس ولو أورد هذا اللفظ لضاعت جميع صلواتنا، أما السهو عن الصلاة فهو ترك موضوعها وهذا لا يفعله كثيرون

الشيخ الشعراوي يحذر من تأخير الصلاة تأخير الصلاة رسالة الشيخ الشعراوي لمن يؤخر صلاته الصلاة الشيخ محمد متولي الشعراوي الشعراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

مصر للطيران: وقف الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم لمدة 72 ساعة.. تفاصيل

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

بسبب الأخطاء الفادحة.. CAF يوقع عقوبات قاسية على 5 حكام

ترشيحاتنا

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

الرئيس السيسي: المشروعات القومية تهدف لرفع جودة الحياة وزيادة فرص العمل للمصريين

عيدا الفطر والقيامة..نقيب المحامين: صرف 500 جنيه منحة استثنائية للمعاشات وأسر المتوفين

قلق بالغ .. بيان عاجل لـ الأردن إزاء تطورات السودان

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

بعد ضجة كبيرة حول الأحكام السابقة .. القضاء المغربي يشدد عقوبة مغتصبي الفتاة الصغيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|مشروب غير متوقع لمكافحة أضرار كعك العيد..سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

بـ لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم إحتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فئات ممنوعة من تناول الأسماك المملحة نهائياً.. تعرف عليهم

فيديو

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

محمد محيي: ممكن أنتج لهذا المطرب.. وهذا رأيي في الستات.. فيديو جراف

اختفاء الأمطار وارتفاع الحرارة .. التقلبات الجوية تسيطر على الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ