مفتي الجمهورية: الاستبشار من سمات المسلمين.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الاستبشار من سمات المسلمين ، وهي سمة أساسية أكد عليها القرآن الكريم .

وقال شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " كل يوم فتوى " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الاستبشار يبني الإنسان عليه بناء متكامل حتى في لحظات الضعف واليأس ".

وأضاف شوقي علام :" تواجد حالة من الأمل والإيجابية والتفاؤل في أي فترة صعبة يمر بها الفرد أمر ضروري".

وتابع شوقي علام :" الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وركبه على النحو الحالي قصد بأن يكون الإنسان عنصرا فاعلا في المجتمع الذي يعيش فيه ".

وأكمل شوقي علام : " كل ما يحدث للإنسان من الله وعلى الفرد أن يقابل ما يحدث له بشكر الله والاستبشار ".