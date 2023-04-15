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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمهورية: الاستبشار من سمات المسلمين.. فيديو

شوقي علام
شوقي علام

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الاستبشار من سمات المسلمين ، وهي سمة أساسية أكد عليها القرآن الكريم . 

 

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وقال شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " كل يوم فتوى " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الاستبشار يبني الإنسان عليه بناء متكامل حتى في لحظات الضعف واليأس ".

وأضاف شوقي علام :"  تواجد حالة من الأمل والإيجابية والتفاؤل في أي فترة صعبة يمر بها الفرد أمر ضروري".

وتابع شوقي علام :" الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وركبه على النحو الحالي قصد بأن يكون الإنسان عنصرا فاعلا في المجتمع الذي يعيش فيه ".

وأكمل شوقي علام : " كل ما يحدث للإنسان من الله وعلى الفرد أن يقابل ما يحدث له بشكر الله والاستبشار ".

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