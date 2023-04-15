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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: دراما رمضان اتسمت بالتنوع و"تحت الوصايا" يركز على أهم قضايا المجتمع

عفاف زهران
عفاف زهران

أشادت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، بمستوى الدراما التي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن دراما هذا العام اتسمت بالتنوع المطلوب، فلم يكن التركيز فقط على قضية معينة وانما توسع ليشمل دور الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب، والتاريخ الإسلامي والقضايا الاجتماعية.

وأضافت النائبة عفاف زهران في تصريحات لها، إن هذا التنوع في دراما رمضان يعبر عن المجتمع المصري الذي يعتبر تنوعه جزء أساسي من قوة مصر الناعمة والتي لازالت تؤثر في المنطقة رغم ظهور دول أخرى تسعى أن تكون لها دور في مجالات الفن المتعددة.

وأوضحت عضو مجلس النواب: "ما لفت نظري لهذا العام هو تناول الدراما للقضايا الاجتماعية وتحديدا مسلسل "تحت الوصاية" والذي يركز على أحد أهم القضايا التي لا زال المجتمع والمرأة المصرية تعاني منها، وهي الوصاية على الأبناء بعد وفاة الزوج".

ونوهت بأن هذا العمل يقدم دراما واقعية تعكس حقيقة الأزمة التي تعيشها المرأة المصرية في ظل القانون الذي ينظم رعاية الأبناء والذي يجيز للجد من الوالد أن يكون وصي على الأبناء وأموالهم في حالة وفاة الزوج، إلا إذا كان قد اختار وصيا لأبناءه قبل وفاته، وهو أمر أصبح غير منطقي الآن، بالإضافة إلى ما تعانيه المرأة من معوقات في استصدار أي أوراق أو مستندات تخص الأبناء في حال غياب الزوج أو وفاته.

وأكدت النائبة عفاف زهران إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والذي أصدر منذ ما يقرب من سبعين عاما، مما يدفعنا جميعا لضرورة التعديل بما يواكب التغيرات التي شهدها ويشهدها المجتمع المصري حاليا.

رمضان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهر رمضان دراما رمضان مجلس النواب

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