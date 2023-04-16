كاتب صحفي: السيسي وضع أساسا يقود مصر 100 سنة للأمام بقوة

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع أساس يقود مصر 100 سنة إلى الأمام بقوة.

وأشاد أسامة سرايا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمارس السياسة باحترافية شديدة وستقود مصر نحو التغيير.

جماعة الإخوان المسلمين

وأضاف أسامة سرايا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذنا من جماعة الإخوان المسلمين، ومافيا الدين والفساد، ويجب على الشعب المصري أن يضع هذا الأمر "حلقة في ودنه".