عقوبات رادعة من رابطة الأندية المصرية لـ جماهير الأهلي والإسماعيلي والاتحاد

قررت رابطة الأندية المصرية تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة فاركو الأخيرة بالدوري المصري الممتاز .

كما قررت الرابطة منع 3 آلاف مشجع من جماهير الأهلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية بجانب تغريم النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة إنبي الأخيرة بالدوري.

ومنعت الرابطة 2012 مشجعا من جماهير الإسماعيلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية، وكذلك لنادي الاتحاد السكندري بتغريمه 20 ألف جنيه وحرمان 874 من جماهيره من حضور مباراتين.

وأوقفت الرابطة عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بفيوتشر مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه للطرد وعدم الامتثال للقرار، فيما تم إيقاف عبد الباقي جمال مدرب غزل المحلة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم.

رابطة الأندية المصرية

وأصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا عاجلا بشأن هتافات الجماهير المسيئة خلال المباريات الأخيرة من بطولة الدوري.

وجاء بيان رابطة الأندية المصرية كالتالي :

لما كان الشغل الشاغل لرابطة الندية المصرية المحترفة منذ الأول لها هو عودة الجماهير والحفاظ علي تواجدها ودعمها وتوفير كل مقومات التشجيع المثالي لها والحفاظ علي الروح الرياضية في مدرجات ملاعب كرة القدم.

وأضاف البيان: الرابطة لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذه الأهداف السابق ذكرها مستمده قوتها من دعم الأندية ورغبتها هي الأخرى في محاربة كل مظاهر الخروج عن المألوف في ملاعبنا.

وأردف: “بالإشارة إلى عقوبات رابطة الأندية الأخيرة في حق بعض جماهير النادي الأهلي والاتحاد السكندري والإسماعيلي بسبب الهتافات والسباب الجماعي في حالة تكرار مثل هذه الهتافات سيكون العقاب المباشر هو حرمان من حضور مباريات الدوري حتي نهاية الموسم بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه”.

واختتم بيان رابطة الأندية: “سيتم حرمانهم من الحضور النهائي حتى انتهاء الموسم الكروي الحالي”.