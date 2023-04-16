عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبات رادعة من رابطة الأندية المصرية لـ جماهير الأهلي والإسماعيلي والاتحاد

صدى البلد

قررت رابطة الأندية المصرية تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة فاركو الأخيرة بالدوري المصري الممتاز .

كما قررت الرابطة منع 3 آلاف مشجع من جماهير الأهلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية بجانب تغريم النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة إنبي الأخيرة بالدوري.

ومنعت الرابطة 2012 مشجعا من جماهير الإسماعيلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية، وكذلك لنادي الاتحاد السكندري بتغريمه 20 ألف جنيه وحرمان 874 من جماهيره من حضور مباراتين.

وأوقفت الرابطة عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بفيوتشر مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه للطرد وعدم الامتثال للقرار، فيما تم إيقاف عبد الباقي جمال مدرب غزل المحلة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم.

رابطة الأندية المصرية 

وأصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا عاجلا بشأن هتافات الجماهير المسيئة خلال المباريات الأخيرة من بطولة الدوري.

وجاء بيان رابطة الأندية المصرية كالتالي :  

لما كان الشغل الشاغل لرابطة الندية المصرية المحترفة منذ الأول لها هو عودة الجماهير والحفاظ علي تواجدها ودعمها وتوفير كل مقومات التشجيع المثالي لها والحفاظ علي الروح الرياضية في مدرجات ملاعب كرة القدم.

وأضاف البيان: الرابطة لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذه الأهداف السابق ذكرها مستمده قوتها من دعم الأندية ورغبتها هي الأخرى في محاربة كل مظاهر الخروج عن المألوف في ملاعبنا.

وأردف: “بالإشارة إلى عقوبات رابطة الأندية الأخيرة في حق بعض جماهير النادي الأهلي والاتحاد السكندري والإسماعيلي بسبب الهتافات والسباب الجماعي في حالة تكرار مثل هذه الهتافات سيكون العقاب المباشر هو حرمان من حضور مباريات الدوري حتي نهاية الموسم بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه”.

واختتم بيان رابطة الأندية: “سيتم حرمانهم من الحضور النهائي حتى انتهاء الموسم الكروي الحالي”.

رابطة الأندية المصرية الاسماعيلي الأهلى جماهير الأهلي النادي الأهلي جماهير الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

راقبها لحد ما شاف بعينه.. ردّ انتقامي من زوج مخدوع في مراته

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

ترشيحاتنا

سعر iphone 12 Pro Max فى الإمارات

السودان: اليوم عطلة رسمية في البلاد للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم

البيت الأبيض: ندعم جهود وقف التصعيد في السودان وبدء حوار سياسي

البابا تواضروس في عيد القيامة المجيد: تقارب أعياد الأقباط والمسلمين تزيد من وحدتنا

حكم صلاة الجمعة يوم العيد.. هل تغني إحداهما عن الأخرى؟

سعر عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 16-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدي وكسب مال.. جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر لايف تيك توك

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

منها المحار والزنجبيل.. أطعمة مفيدة للرجال في إجازة العيد

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ