طارق لطفي يكشف عن شخصيات يتمنى تجسيدها| خاص

كشف الفنان طارق لطفي عن الشخصيات التاريخية التي يتمنى تجسيدها.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":أتمنى تجسيد شخصية معاوية ابن أبي سفيان وابنه يزيد، هما من الشخصيات المهمة لأن بداية تأسيس دولة كانت في هذه الفترة، وأيضا شخصية حسن الصباح خاصة أنه أول من استخدم الدين في القتل والرعب والاغتيالات السياسية.

وكان قد كشف الفنان طارق لطفي عن طريقة تعاون المسئولون معهم في العراق خلال تصوير مسلسل ليلة السقوط الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال:"أنا أحب العراق وأهلها الطيبين، خاصة كردستان فهي بلد سياحية شديدة الجمال، وتعاون معنا كبار المسئولين هناك وقدموا كل ما احتجنا إليه من أسلحة ومدرعات وأماكن مناسبة للتصوير، إلى جانب أن الأجواء هناك ممتعة ومليئة بالمزيكا والأكلات العراقية رائعة لدرجة أنني زدت 6 كيلو.



كما كشف الفنان طارق لطفي، صعوبات شخصيته في مسلسل ليلة السقوط، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال طارق لطفي، في تصريحات لـ "صدى البلد": عبد الله الدباح، شخصية قاسية وجادة جدا، وأردت أن أجد له "وزنة"؛ حتى لا ينفر الجمهور منه عند مشاهدته في بداية الحلقات، فأنا أريد أن يرفضه الجمهور تماما مع انتهاء العمل، وتدربت كثيرا من أجل الشخصية، واستعملت أسلحة حقيقية.