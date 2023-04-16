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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني: النصر قريب ونبشر الشعب بأخبار سارة

صدى البلد

أصدرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، بيانا قالت فيه إن "ساعة النصر قد اقتربت" بعد الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع.

وقال البيان الذي نشرته صفحة الجيش الرسمية على موقع "فيسبوك": "اقتربت ساعة النصر، نترحم على الأرواح البريئة التي ازهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ودعواتنا للمصابين، ونبشر شعبنا الصابر الأبي بأخبار سارة قريبا بإذن الله".

ومنذ قليل، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا عاجلاً بشأن الأوضاع في السودان حيث أعرب عن القلق العميق إزاء الاشتباكات بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع.

وقال بيان مجلس الأمن إن “أعضاء المجلس يعربون عن أسفهم للخسائر في الأرواح وللإصابات في صفوف المدنيين، وحث الأطراف السودانية على الوقف الفوري للأعمال القتالية والعودة إلى الحوار”.

بيانًا عاجلاً بشأن الأوضاع في السودان حيث أعرب عن القلق العميق إزاء الاشتباكات بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع.

وقال بيان مجلس الأمن إن “أعضاء المجلس يعربون عن أسفهم للخسائر في الأرواح وللإصابات في صفوف المدنيين، وحث الأطراف السودانية على الوقف الفوري للأعمال القتالية والعودة إلى الحوار”.

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اجتماع طارئ

ودعت مصر والسعودية، السبت، لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لمناقشة الوضع في السودان.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد صرح المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد بأن "الاجتماع يأتي تأسيساً على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناءً على طلب دولتين من الأعضاء".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت".

 

 

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