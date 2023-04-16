عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هنلبس صيفي ولا شتوي.. مفاجأة في الطقس أول أيام العيد

عيد الفطر المبارك
عيد الفطر المبارك

يبحث المواطنون عن حاله الطقس في أول أيام عيد الفطر المبارك، خاصة مع تذبذب درجات الحرارة، وانخفاضها الأسبوع الماضي، وبداية ارتفاعها بداية من الأسبوع الحالي، تزيد التساؤلات عن حالة الطقس أول أيام العيد.

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 

حاله الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال أول أيام عيد الفطر، وتوقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على جميع الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة أول أيام عيد الفطر ليلا، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.
كما توقعت الهيئة نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

حكم صلاة الجمعة يوم العيد.. هل تغني إحداهما عن الأخرى؟

درجات الحرارة أول أيام عيد الفطر المبارك

- القاهرة والوجه البحري: 28 - 15

- السواحل الشمالية: 24 - 14

- جنوب سيناء: 31 - 20

- شمال الصعيد: 31 - 17

- جنوب الصعيد: 36 - 22

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر

تحذير الأرصاد عن طقس أول أيام عيد الفطر المبارك

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتداء المعيدون في أول يوم من أيام عيد الفطر ملابس خفيفة بل يجب ارتداء ملابس تتناسب مع فصل تقلبات فصل الخريف ملابس متوسطة دون أن تكون خفيفة أو ثقيلة، وذلك حرصاً علي عدم إصابتهم بالبرد جراء حالة الطقس غير المستقر، على أغلب محافظات مصر.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

 

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، موضحاً أنها ستكون فى تمام الساعة 5:47 صباحاً، وفق التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

البسكويت بـ 80 جنيها.. أسعار كحك العيد في المخابز.. فيديو

الأوقاف توضح التصرف الشرعي حال تزامن صلاة العيد في يوم الجمعة

موعد عيد الفطر فلكيًا

أعلن مركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي وموعد تحري هلال شهر شوال 1444هـ.

وأكد المركز من خلال البيان الصادر له، أنه من المنتظر تحري هلال شهر شوال، لتحديد موعد عيد الفطر 2023 يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، منوهًا بأنه من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر 2023 يوم الجمعة 21 من نفس الشهر.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يختلف موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي، نظرًا لعدم توافر الأجواء المناسبة لاستطلاع هلال شهر شوال سواء بالعين المجردة أو بالتليسكوب من جميع أنحاء قارتي آسيا وأستراليا.

حاله الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك أول أيام عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك عيد الفطر درجات الحرارة أول أيام عيد الفطر المبارك تحذير الأرصاد عن طقس أول أيام عيد الفطر المبارك موعد صلاة عيد الفطر موعد عيد الفطر فلكي ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

موضوعات متعلقة

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

الجيش السوداني ينفي حصار مليشيات الدعم السريع للقيادة العامة

إنفينيتي QX50 موديل 2023 الجديدة تظهر بتجهيزات مميزة |شاهد

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-4-2023

كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر .. أمين الإفتاء يصحح اعتقادا خاطئا

الحزن يخيم على أهالي جرجا بسوهاج بعد وفاة إمام مسجد أثناء التهجد

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنلبس صيفي ولا شتوي.. مفاجأة في الطقس أول أيام العيد

بـ3 آلاف تمرينة ضغط.. أسترالي يدخل موسوعة جينيس

شاهد أول كتاب مطبوع في العالم.. يعرض لأول مرة منذ 50 عاما

مسلسلات رمضان الحلقة 24.. إجهاض زينة في جعفر العمدة وجدعنة مصطفى شعبان في بابا المجال

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ