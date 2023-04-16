هنلبس صيفي ولا شتوي.. مفاجأة في الطقس أول أيام العيد

يبحث المواطنون عن حاله الطقس في أول أيام عيد الفطر المبارك، خاصة مع تذبذب درجات الحرارة، وانخفاضها الأسبوع الماضي، وبداية ارتفاعها بداية من الأسبوع الحالي، تزيد التساؤلات عن حالة الطقس أول أيام العيد.

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر

حاله الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال أول أيام عيد الفطر، وتوقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على جميع الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة أول أيام عيد الفطر ليلا، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما توقعت الهيئة نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة أول أيام عيد الفطر المبارك

- القاهرة والوجه البحري: 28 - 15

- السواحل الشمالية: 24 - 14

- جنوب سيناء: 31 - 20

- شمال الصعيد: 31 - 17

- جنوب الصعيد: 36 - 22

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر

تحذير الأرصاد عن طقس أول أيام عيد الفطر المبارك

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتداء المعيدون في أول يوم من أيام عيد الفطر ملابس خفيفة بل يجب ارتداء ملابس تتناسب مع فصل تقلبات فصل الخريف ملابس متوسطة دون أن تكون خفيفة أو ثقيلة، وذلك حرصاً علي عدم إصابتهم بالبرد جراء حالة الطقس غير المستقر، على أغلب محافظات مصر.

موعد صلاة عيد الفطر 2023





كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، موضحاً أنها ستكون فى تمام الساعة 5:47 صباحاً، وفق التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

موعد عيد الفطر فلكيًا

أعلن مركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي وموعد تحري هلال شهر شوال 1444هـ.

وأكد المركز من خلال البيان الصادر له، أنه من المنتظر تحري هلال شهر شوال، لتحديد موعد عيد الفطر 2023 يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، منوهًا بأنه من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر 2023 يوم الجمعة 21 من نفس الشهر.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يختلف موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي، نظرًا لعدم توافر الأجواء المناسبة لاستطلاع هلال شهر شوال سواء بالعين المجردة أو بالتليسكوب من جميع أنحاء قارتي آسيا وأستراليا.