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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني ينفي حصار مليشيات الدعم السريع للقيادة العامة

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت القوات المسلحة السودانية منذ قليل، بيانا عاجلاً نفت فيه سيطرة مليشيات الدعم السريع لمقر القيادة العامة للجيش، مؤكدةً أن الموقف في السودان يتجه نحو الاستقرار.

وقال الجيش السوداني في بيانه الذي نشره حساب جهاز المخابرات العامة الرسمي على موقع "تويتر": "ندير معركتنا بثبات وتركيز، ونسيطر تماما على الموقف العام للعملية، ولا صحة لادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة. مازالت الاشتباكات تدور هنا وهناك لكن الموقف يتجه نحور الاستقرار وليس ثمة ما يقلق".

ومنذ قليل، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات اتفقت على ضرورة خفض التصعيد في السودان على إثر الاشتباكات التي وقعت بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع.

وأضاف بلينكن في بيان له نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "اتفقنا مع السعودية والإمارات على ضرورة أن تنهي الأطراف السودانية القتال فورا ودون شروط".

وأجرى وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة، مباحثات هاتفية تركز على الأحداث الدائرة في السودان.

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اجتماع طارئ

ودعت مصر والسعودية، السبت، لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لمناقشة الوضع في السودان.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد صرح المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد بأن "الاجتماع يأتي تأسيساً على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناءً على طلب دولتين من الأعضاء".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت".

 

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