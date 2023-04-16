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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموت يفجع رامي صبري في أحد أقاربه| شاهد

صدى البلد

أعلن الفنان رامي صبري، عن وفاة أحد أقاربه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “توفى إلي رحمة الله زوج خالتي الدكتور خالد الدالي”.

وأحيا رامي صبري حفلًا غنائيًا ضخمًا بالكويت؛ حيث رفع الحفل شعار كامل العدد بعد أن بيعت كل تذاكر الحفل في وقت مبكر.

وحرص رامي على تقديم مجموعة من الأغاني الحديثة والقديمة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الكويتي والعربي الذي تجاوز حاجز الـ 4000 مشاهد وسط تفاعل كبير منهم خلال الحفل حيث شاركوه غناء بعض الأغنيات.

 

حفل رامي صبري

وأقدم عدد من محبي رامي صبري خلال الحفل على الاحتفال بعيد ميلاده وأحضروا "تورتة" وورود وقدم رامي الشكر لهم على اللفتة المميزة خلال الحفل معبرا لهم عن سعادته به بشكل كبير.

انستجرام الفنان رامي صبري رامي صبري حفل رامي صبري

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