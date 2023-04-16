موعد ومكان تشييع جثمان حما المطربة أمينة

حددت أسرة المطربة أمينة موعد ومكان جنازة حماها الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة، حيث من المقرر أن تقام مراسم تشييع الجثمان من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، ويتم دفنه فى مقابر بنى سويف.

وأعلنت الفنانة أمينة عن وفاة حماها صباح اليوم، الأحد.

وكتبت أمينة، من خلال حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، توفي إلى رحمة الله تعالى حمايا وأبويا والد زوجي، الله يرحمك يا غالى، أشهد إنك عاملتنى زى بناتك، الله يرحمك توفيت في ليلة جميلة وأيام مفترجة ربنا يتولاك برحمته يا أبويا يا رب”.

بداية أمينة الفنية

وكشفت المطربة أمينة عن بدايتها الفنية، قائلة: "أنا اشتغلت كتير قبل أغنية الحنطور بس مكانش فيه سوشيال ميديا وقتها، أغنية الحنطور كانت بالصدفة وأنا مش مطربة من الأساس".