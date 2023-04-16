بينهم 160 طفلاً.. الأسير الفلسطيني يكشف عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

قال نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له، اليوم الأحد، إن 4900 أسير فلسطيني يقبعون حالياً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 700 أسير يعانون من أمراض متنوعة ومزمنة، لافتا إلى أن من بين الأسرى 160 طفلاً و31 امرأة وفتاة، إضافة إلى 400 أسير مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً.

يأتي هذا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الـ 17 من شهر أبريل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

من جانبه أوضح عضو هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن يوم الأسير الفلسطيني يأتي هذا العام في ظل ظروف قاسية يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المرضى والنساء منهم، في ظل سياسة الإهمال الطبي، ورفض الاحتلال تقديم العلاج لهم، من بينهم مرضى السرطان والفشل الكلوي، رغم حاجتهم الماسة للرعاية الصحية.

وأكد فراونة أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ بداية العام الجاري، خلال عمليات اقتحامه للمدن والبلدات في الضفة الغربية 2023 فلسطينياً، بينهم 350 طفلاً و40 امرأة معظمهم من مدينة القدس المحتلة، بينما استشهد 236 أسيراً داخل معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 بسبب التعذيب الجسدي والإهمال الطبي.

بدوره أكد المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار أن الاحتلال لم يكتف سياسات القتل البطيء بحق الأسرى، من خلال حرمانهم من العلاج، في انتهاك للقوانين الدولية، بل مازال يحتجز جثامين 12 أسيراً بعد استشهادهم داخل السجون، وحرمان 24 أسيراً مصابين بمرض السرطان من العلاج، على الرغم من خطورة وضعهم الصحي، محذراً من استشهاد عدد منهم، خاصة الأسير وليد دقة المصاب بالسرطان، الذي يقبع داخل معتقلات الاحتلال منذ 37 عاماً.