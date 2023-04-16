فريدة الشوباشى: الدولة المصرية أثبتت تميزها في القضاء على البيروقراطية لجذب الاستثمار

علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على قرار مجلس الوزراء بالحصر الدقيق للأراضى غير المستغلة في المناطق المختلفة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مؤكدة أنه إجراء في منتهى الأهمية ومفيد للمصريين.

ولفتت الشوباشي، خلال استضافتها في قناة إكسترا نيوز، إلى انه سيتم استغلال الأراضي الفضاء في الزراعة إذا كانت صالحة للزراعة، لتساعدنا وتساعد البيئة، أو الاستفادة منها في إقامة مناطق صناعية، إذا كانت مناطق فضاء بعيدة عن المناطق السكينة لحماية البيئة والناس.

الدولة المصرية

وأضافت أن الدولة المصرية تنفذ شبكة طرق وكباري عملاقة وتمثل شرايين الدولة وتسهل الوصول السريع إلى المناطق المخصصة للزراعة أو للصناعة وتربط جميع المناطق المختلفة فضلا عن أنها ساعدت في القضاء على الاختناقات المرورية وعوادم السيارات.

وأشادت فريدة الشوباشي بإجراءات الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتميزها في القضاء على البيروقراطية وتميزها بالسرعة والحداثة.