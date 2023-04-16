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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عملة نادرة الحلقة 25.. مريم الخشت تتخلص من حياتها ومحاولة قتل نيللي كريم

صدى البلد

شهدت الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة، عدد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبدالجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

 

تبدأ الأحداث بحرق نادرة لوكالة عبد الجبار، ويقف عبد الجبار أمام الحريق وكأنه يحلم وأهل النجع يحاولون إخماد الحريق، يدخل عبدالجبار على مسعود ويجده شارد غير مبالي بما حوله ويطلب منه والده أن يصح ويقف جانبه كعادته دائماً ويطلب منه أن يسامحه على معاملته له صغيراً، يقبل عبد الجبار يد مسعود ويطلب منه ان يسامحه، ولكن مسعود هائم في دنيا غير الدنيا.

يخبر عبد الجبار زوجته سكينه ان الزمن قلب وجهه وتخبره أن من يزرع شوك يحصد شوك، تتصل نادرة بعبد الجبار شامته وتخبره انه السبب في كل ما حدث وما سيحدث، يفكر عبد الجبار في جرأة نادرة عليه، يرسل عبد الجبار الشيخ المنزلاوي لسؤال نادرة عن الحريق ولكنها تنكر وتخبرهم انها تشك أن ما أصاب مسعود ربما أصاب عبد الجبار، وتوبخ نادرة عبد الجبار على شكوتها للشيخ المنزلاوي وتخبره أنها تريد رؤية ابنها ويرفض وتهدده وتؤكد له انه أصبح بلا قيمة.

يقابل علاء زوج نفيسة ويعطيه مبلغ مالي ولكنه يطلب المزيد من المال ويخبره انه لديه أكثر من نسخه للفيديو، يدخل علاء على إسراء ولا يحدثها وتحاول معه إسراء ولكنه صامت، يعطيه الطفلة ولكنه يضعها في مخدعها، يفصح علاء لإسراء ويخبرها عن امر الفيديو ويخبرها ايضاً بالدليل انه لا يستطيع الانجاب وتنهار إسراء وتحاول شرح ما حدث، يخبرها علاء انه يريد ان يفضحها امام الجميع ولكنه أجبن منذلك ويبكي، تغادر إسراء تاركه ابنتها وخطاب لعلاء تخبره به مدى حبها له وتوصيه على ابنتها وتودعه.

تقرر إسراء إنهاء حياتها وتقفز في مياه النيل، تذهب دميانة لعبد الجبار وتطلب منه ثمن منزلها الذي قدره"5 مليون جنيه" ولكنه يرفضويشترط عليها ان تقتل نادرة او يقتلها هو، يطلب عزت من لدميانة عدم الممانعة في طلب عبد الجبار خوفاً منه.

تتصل دميانة بنادرة وتطلب رؤيتها وتخبرها انها ستعد لها فطير هدية وتوافق نادرة، يجلس عزت بجوار دميانة وهي تصنع الفطير ويضعالسم لنادرة، تجلس دميانة مع نادرة و تطعمها بيديها تقترب منها نادرة لتأكل ثم تسألها عن الثمن الذي دفعه عبد الجبار لها لكي تتخلصمنها.

 

أبطال مسلسل "عملة نادرة" 


مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

مسلسل عملة نادرة جمال سليمان محمد لطفي مريم الخشت مدحت العدل نيللي كريم

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