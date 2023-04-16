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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة الحلقة 25 .. هشام إسماعيل يهدد سوسن بدر

سوسن بدر
سوسن بدر

شهدت الحلقة 25 من مسلسل جميلة ، أحداثا مثيرة والذي يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين علي رأسهم الفنانة ريهام حجاج والفنانة سوسن بدر. 

وحملت الحلقة العديد من الأحداث ، ومنها قيام شريف “ هشام اسماعيل ” بتهديد شهيرة “ سوسن بدر ” بعدما علم ماضيها من طليقها. 

فيما قامت شهيرة “ سوسن بدر ” بتلقين العاملين لديها بعدم الافصاح عن ما حدث مع طليقها في المدرسة امام الشرطة ، وأمرت بمسح الكاميرات . 

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قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.
وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل. 

أبطال وصناع مسلسل "جميلة" 

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

جميلة يسرا اللوزي سوسن بدر الفنانة سوسن بدر الفنانة ريهام حجاج ريهام حجاج هاني عادل

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