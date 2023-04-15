جميلة الحلقة 24 .. يسرا اللوزي تحاول تلفيق قضية مخدرات لـ هاني عادل

أذيعت الحلقة 24 من مسلسل جميلة ، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ، حيث شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل جميلة قيام شيري “ يسرا اللوزي ” بمحاولة تلفيق قضية مخدرات لزياد “ هاني عادل ” بعد قامت بارسال شنطة مخدرات له علي العيادة علي أنها هدية من شركة أدوية ، إلا أن طليقته نرمين “ عبير صبري ” قامت بتحذيره.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.



وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"



ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.